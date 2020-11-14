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14.11.2020 16:32
Рубрика: Общество

Эксперт предупредил о повышении рисков заразиться COVID-19 при морозах

Текст: Ольга Игнатова

Чем ниже температура на улице, тем больше шансов заразиться коронавирусной инфекцией. По мнению руководителя ЛОР-клиники, кандидата медицинских наук, врача высшей категории Владимира Зайцева, при отрицательных температурах частички вируса могут дольше задерживаться в воздухе.

Фото: Getty Images
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"Морозный воздух более вязкий. Если мы говорим о воздушно-капельном пути передаче, то капля больше 5 микрон опускается вниз, она падает, капля меньше 5 микрон с выдыхаемым воздухом летит на собеседника. Если мы говорим про теплую, плюсовую погоду, то частички размером 5 микрон и выше достаточно быстро оседают", - пояснил специалист агентству ТАСС.

Но при морозе частицы летают в воздухе, вероятность их вдохнуть другим человеком выше, отметил эксперт.

Зайцев также считает, что при общении больного человека со здоровым особой опасности нет. Поймать вирус можно лишь в том случае, если зараженный человек чихает или усердно разговаривает, а собеседник в это время зевнул или слушает с открытым ртом. Для того, чтобы максимально себя обезопасить, лучше соблюдать социальную дистанцию, которая не помешает разговору.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Врач также напомнил, что в холодное время года люди часто болеют из-за своей же халатности - не надевают теплые вещи, ходят без шапок, в дождь не носят прочную обувь, не пропускающую влагу. "На фоне простудных явлений и коронавирусную инфекцию поймать легче, она легче задержится в организме и останется там. Поэтому нужен иммунитет, нужно тепло одеваться и быть здоровым", - добавил врач. Он напомнил, что позаботиться о себе в состоянии каждый, соблюдать правила просто.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказала противоположную точку зрения. По ее словам, обычно с приходом устойчивых отрицательных температур циркуляция респираторных вирусов становится менее активной. Но вирус SARS-CoV2 новый, как на него повлияют низкие температуры, сказать сложно.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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