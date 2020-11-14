Эпидемиолог из КНР оценил возможность достижения коллективного иммунитета

Достижение естественного иммунитета от COVID-19 является нереальным. Такое мнение высказал академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань.

"Естественный иммунитет не реалистичен, антинаучен и антигуманен", поэтому для коллективной выработки иммунитета необходима массовая вакцинация, заявил эксперт на российско-китайском симпозиуме, состоявшемся в режиме онлайн. Он пояснил, что для достижения коллективного иммунитета потребуются от одного до двух лет и международное сотрудничество, пишет РИА Новости.

Чжун Наньшань заявил также, что главная особенность так называемых бессимптомных носителей новой коронавирусной инфекции - это их сравнительно высокая инфекционность. Кроме того, китайский специалист посоветовал проводить массовое тестирование всех проживающих в районе, где произошло так называемое кластерное заражение.