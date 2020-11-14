Командующий миротворцами заявил о стабилизации обстановки в Карабахе

В субботу Минобороны РФ распространило видеообращение командующего российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Он, в частности, сообщил, что соглашения, подписанные главами Азербайджана, Армении и России и которые вступили с нуля часов 10 ноября, выполняются в полном объеме. "Главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий. Мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется", - заявил командующий.

По его словам, 15-я отдельная мотострелковая миротворческая бригада Центрального военного округа 14 ноября полностью завершает развертывание всех наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения.

"Что касается моей национальности, если это так всем интересно, я родился в республике Дагестан, являюсь по национальности табасаранцем. Никакого отношения к соседнему государству по национальности я не имею", - рассказал Мурадов. Он также напомнил, что является гражданином России, военнослужащим Вооруженных сил РФ. "Для меня законы Российской Федерации, в частности, все указы и приказы верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, министра обороны и моих начальников, являются приказом к исполнению. Для меня как для офицера нет национальности. Я выполняю свои задачи по предназначению", - подчеркнул генерал.

В субботу он встретился с президентом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араиком Арутюняном. На своей странице в Фейсбуке тот позже написал, что обсуждался широкий круг вопросов по размещению российского миротворческого контингента, осуществлению наблюдательской и гуманитарной миссии. На встрече была подчеркнута важность восстановления гражданских инфраструктур и создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения Карабаха.