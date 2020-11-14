Генкосульство: У 34 российских туристов на Кубе выявлен коронавирус

На сегодняшний день по прилете на курортный кубинский остров Кайо-Коко в общей сложности у 34 туристов из России был диагностирован коронавирус. Ситуацию с путешественниками прокомментировала "РГ" генконсул России на Кубе Нана Мгеладзе.

"На сегодняшний день министерство здравоохранения Кубы сообщило нам о том, что в общей сложности коронавирус был выявлен у 34 россиян", - сообщила Мгеладзе, добавив, что после возобновления авиасообщения между странами, прерванного на время пандемии, на курортный кубинский остров Кайо-Коко уже прибыли три самолета из Москвы.

В соответствии с кубинскими эпидемиологическими протоколами всех заразившихся россиян перевозили в госпитали в города Санта-Клара и Сьего-де-Авила. У восьми россиян, которые прибыли на Кубу туристическим рейсом 3 ноября, последние тесты показали отрицательный результат. По данным генконсула, в настоящий момент они ожидают выезда в свои отели.

Изначально на Кубе, судя по всему, оказались не готовы к такому большому количеству туристов коронавирусом. Ведь среди летающих на Остров Свободы с конца сентября канадцев и присоединившихся к ним позже немцев было выявлено всего лишь 3 случая COVID-19. Кубинские власти действовали с продемонстрировавшей свою эффективность за время пандемии методикой: немедленная госпитализация заразившихся и изоляция ближайших контактов. Российские туристы явно не ожидали столкнуться с такими кубинскими реалиями, ведь местные госпитали, мягко говоря, весьма сильно отличаются от 5-звездочных отелей. Теперь же условия проживания туристов, у которых выявили коронавирус, должны улучшиться.

"Накануне всех россиян с положительными результатами перевели в гостиницу Соль Кайо-Коко, которую по указанию правительства Кубы переоборудовали в стационар. Туда же завезли необходимое медицинское оборудование", - отметила Мгеладзе. Она также добавила, что "всех контактных развезли по забронированным ими гостиницам, где те должны находиться в изоляции".

"Туристов мы призываем идти на контакт с кубинскими врачами и выполнять их предписания", - резюмировала генконсул.

Ранее кубинское посольство в Москве посоветовало российским туристам "усилить индивидуальный эпидемиологический контроль" перед вылетом на Кубу: проверить состояние здоровья до начала путешествия. А вот жесткого требования о прохождении теста на коронавирус перед вылетом с кубинской стороны нет. При этом по прилете все путешественники проходят обязательный ПЦР-тест и заполняют так называемую "декларацию здоровья". Затем в течение суток туристы должны находиться в своих гостиницах до получения результатов тестирования.