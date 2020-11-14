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14.11.2020 13:46
Рубрика: Власть

К 200-летию Академии РВСН выпустили почтовую карточку с оригинальной маркой

Текст: Юрий Гаврилов

К 200-летнему юбилею Военной академии РВСН имени Петра Великого, который будут отмечать в декабре, выпустили почтовую карточку с оригинальной маркой. В Минобороны РФ сообщили, что ее будут распространять через почтовые отделения страны, в том числе в местах дислокации ракетных дивизий - от Тверской до Иркутской области.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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Также известно, что дополнительно будут изготовлены штемпели специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Балашихи Московской области.

Напомним, что серия почтовых карточек "История Вооруженных Сил России" выходит с 2018 года. Карточка, посвященная 200-летию Военной академии РВСН, станет 26 выпуском в этой серии. На оригинальной марке представлены воины разных эпох. На основной иллюстрации - эмблема Военной академии РВСН.

Благодаря относительно невысокому тиражу - 10.000 экземпляров у филателистов эта почтовая карточка с оригинальной маркой наверняка будет пользоваться повышенным интересом. Вообще марки по данной тематике считаются редкими. Дело в том, что их выпускали лишь несколько последних десятилетий. Так, к 50-летию РВСН вышла серия почтовых марок и юбилейных монет, посвященных развитию отечественного ракетостроения: от первых ракет Р-2, до самых современных, находящихся сейчас на боевом дежурстве.

Кроме того, для привлечения внимания нумизматов малым тиражом чеканили монеты с изображением подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь", "Тополь -М" и "Ярс". А в подмосковной Власихе проводили слеты филателистов, нумизматов и фалеристов. Коллекционеры из ракетных гарнизонов представляли там собрания монет, знаков отличия и почтовых марок, посвященных РВСН.

Власть Безопасность Армия

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