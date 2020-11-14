Кабмин намерен разрешить "точечный" въезд мигрантов на стройки в Россию

Одной из ключевых проблем на стройках становится недостаток рабочей силы. Об этом рассказал на брифинге вице-премьер Марат Хуснуллин.

"На стройках работает много мигрантов. И когда ввели ограничения, часть из них уехала из страны, уехала к себе домой, а вернуться не может. Поэтому у нас действительно набирает угрожающие масштабы проблема нехватки трудовых ресурсов", - сказал Хуснуллин.

Многие обращаются в правительство с просьбой открыть границы для мигрантов, но пока ситуация с коронавирусом не стабилизировалась, "мы не можем рисковать", сказал Хуснуллин.

В правительстве ищут варианты разрешить въезд мигрантов хотя бы точечно. "У нас опыт уже по ряду предприятий, когда точечно нужно было завести вахтовиков на определенные стройки, - сказал вице-премьер. - Мы принимали такие решения, соблюдали все меры, соблюдали карантин. Обследования, все анализы - все за счет работодателей. И таких людей привозили".

Несмотря на коронавирус, благодаря господдержке строек становятся больше, а людей стало не хватать, и это остро ощущается, отметил Хуснуллин.