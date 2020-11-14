Лукашенко поздравил аграриев с уборкой рекордного урожая

Беларусь в текущем году, констатирует Александр Лукашенко, "полностью обеспечила себя отечественным продовольствием", а его экспорт более чем в 100 стран мира "принесет доход в миллиарды долларов".

Этот оптимистический прогноз содержится в поздравлении, которое направил 14 ноября глава государства работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса в связи с профессиональным праздником.

Земля и люди, подчеркнул президент, приветствие которого приводит в субботу его пресс-служба, "являются главным богатством Беларуси, а отечественный агропромышленный комплекс - системообразующий в экономике независимого государства".

И хотя пандемия коронавируса и другие социальные потрясения, признает белорусский лидер, внесли коррективы в работу отдельных сфер, но "мудрые сельские труженики даже в этих непростых условиях вырастили и убрали рекордный урожай: почти 10,5 миллиона тонн зерновых, кукурузы и рапса. Нашли резервы для увеличения производства молока, мяса, овощей и фруктов".

Лукашенко выразил слова признательности двухмиллионному отряду сельских жителей, которые сохраняют лучшие традиции, высокий профессионализм, постоянно идут вперед, осваивая новые технологии. Он убежден, что "непростые задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом Беларуси, непременно будут выполнены".

Отдельное поздравление глава Беларуси направил аграриям Гродненской области, которые по многолетней традиции вновь стали лидерами по урожайности зерновых. Областной каравай, говорится в приветственном адресе, "завесил почти 1,7 миллиона тонн, потяжелев более чем на 200 тысяч тонн по сравнению с прошлогодним" рекордом.

Президент пожелал всем сельчанам и ветеранам АПК крепкого здоровья, успехов в труде, всегда хорошей погоды и поддержки близких людей.