Матвиенко отметила неоценимый вклад Джигарханяна в развитие театра и кино

Народный артист СССР Армен Джигарханян оставил яркий след в искусстве и богатое творческое наследие. Все, кто знал артиста лично, запомнят его как человека высоких душевных качеств, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме с соболезнованиями, направленной в Московский драматический театр, которым Армен Джигарханян руководил почти четверть века.

Утром в субботу, 14 ноября, стало известно о смерти советского и российского актера на 86-м году жизни. Причиной были названы возраст и болезни артиста.

"Выдающийся деятель культуры, большой мастер, Армен Борисович был настоящим творцом, разносторонне одаренным человеком, любившим жизнь и людей, бесконечно преданным делу, которому служил долгие годы", - говорится в послании, текст которого распространила в субботу пресс-служба верхней палаты парламента.

Матвиенко подчеркнула, что Джигарханян был не только уникальным актером, но и мудрым наставником, "внес неоценимый вклад в развитие театра и кино, подарил нам десятки прекрасных работ, воспитал целую плеяду учеников и последователей". А основанный им в 1996 году театр стад важной частью культурной жизни столицы.

"Все, кто знал Армена Борисовича, запомнят его как человека высоких душевных качеств, щедро дарившего свой талант зрителям. Светлая и добрая память поистине народному артисту", - добавила Валентина Матвиенко и попросила передать соболезнования родным и близким Джигарханяна.