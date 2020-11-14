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14.11.2020 12:11
Рубрика: Власть

Мэр Москвы выразил соболезнования родным Армена Джигарханяна

Текст: Сергей Бабкин

Столичный мэр Сергей Собянин выращзил соболезнования родным, близким и коллегам выдающегося артиста Армена Джигарханяна.

Фото: Валентин Мастюков/ТАСС
Названы место прощания и дата похорон Армена Джигарханяна

Глава города назвал его замечательным мастером, человеком-эпохой в истории отечественного театра и кино.

"Светлая память о великом актере навсегда сохранится в сердцах миллионов поклонников. Соболезную родным и близким Армена Борисовича и замечательному коллективу его театра", - написал Сергей Собянин "ВКонтакте".

Как сообщала ранее "РГ", Армен Джигарханян скончался на 86 году жизни.

Власть Работа власти Общество Утраты Культура Театр Культура Кино и ТВ Москва Мэр Москвы Персона: Армен Джигарханян

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