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14.11.2020 18:40
Рубрика: В мире

МИД Турции назвал визит Помпео нежелательным вмешательством

Текст: Александр Саможнев

Госсекретарь Майкл Помпео не будет встречаться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом или другими представителями правительства в ходе визита в Турцию на следующей неделе, что является крайне необычной ситуацией. В администрации заявили, что хотят избежать возможных конфликтов, а турецкие чиновники, со своей стороны, посчитали это оскорблением, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Госсекретарь США планирует длительную поездку в Европу, на Ближний Восток и на Кавказ. Он намерен посетить семь стран в течение десяти дней, в том числе Грузию, Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Турцию и Францию.

Однако еще до поездки возникла напряженность с турецкой стороной. В рабочем графике госсекретаря отсутствуют встречи с государственными деятелями Турции. Он летит не в Анкару, а в Стамбул. Там запланирована беседа с главой Греческой ортодоксальной церкви патриархом Варфоломеем. На встрече будут обсуждаться "религиозные вопросы", а госсекретарь хочет выразить "твердую позицию Америки в отношении свободы вероисповедания", озвучили в Госдепе. В свете преобразования храма Святой Софии в мечеть это вызвало большое недовольство турецких официальных лиц. Министерство иностранных дел Турции назвало запланированные встречи Помпео "крайне неуместным" вмешательством.

Стали известны также весьма любопытные подробности, которые сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатический источник, пожелавший остаться неназванным. Мининдел Турции Мевлют Чавушоглу все же пытался убедить Помпео посетить Анкару и провести двустороннюю встречу. Но получил отказ. В Госдепе дали понять, что если министр захочет поговорить с госсекретарем США, он может приехать в Стамбул.

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