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14.11.2020 13:04
Рубрика: В мире

Милорад Додик: Без России ничего не может решаться на Балканах

Текст: Александр Борисов

Российская Федерация - это надежный друг Республики Сербской (РС) и великая держава, без которой ничего не может решаться на Балканах. В Баня-Луке сейчас возводится русско-сербский храм и духовный центр, будет открыта канцелярия российского посольства, что позволит главному городу РС иметь неразрывную духовную и светскую связь с братской Россией. Об этом в интервью порталу "Све о Српскоj" рассказал сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Милорад Додик: Республика Сербская ожидает российскую вакцину от COVID-19

При этом политик подчеркнул, что Запад пытается убедить общественность в выдуманном им же "российском пагубном влиянии", что связано, в том числе и с успешными проектами РФ в области энергетики. "Речь идет вообще о присутствии Российской Федерации на Балканах как сверхдержавы, веками сохранявшей свое влияние на этом пространстве, - указал сербский лидер из БиГ. - Историю о пагубном российском влиянии распространяют те, кто открыл здесь свое телевидение, имеют собственные и финансируют местные НПО, а посредством "мягкой силы" различными способами формируют социальную реальность в регионе".

Между тем и глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал рост псевдообвинений со стороны Запада в адрес России в "пагубном влиянии" на Западных Балканах. "Самое интересное, что никто не может толком объяснить, в чем же состоит это наше так называемое "пагубное влияние", - заметил дипломат в интервью газете "Глас Српске". - Пустопорожних и досужих рассуждений и инсинуаций много, а свидетельств и фактов никто привести не может. И откуда им взяться? Наши обширные многопрофильные связи со всеми государствами региона развиваются абсолютно транспарентно, в полном соответствии с нормами международного права. Россия также продолжает играть важную роль в сфере постконфликтного урегулирования. Очевидно, это кому-то не нравится, поскольку является помехой на пути реализации эгоистических интересов ряда международных игроков, которые хотели бы превратить и эту часть Европы в арену геополитического противостояния, создать там новые разделительные линии. Отсюда спекуляции по поводу "пагубного влияния". Таким образом, налицо не только неуклюжие усилия очернить политику России на Балканах, но и попытки замаскировать собственные неприглядные замыслы".

Милорад Додик: Россия - это фактор мира и стабильности на Балканах

При этом министр сделал акцент на том, что "с Республикой Сербской нас объединяют тесные исторические и культурные узы". "Дорожим поистине братским взаимопониманием, которое установилось между нами, - констатировал он. - Россия как одно из государств-гарантов Мирного соглашения всецело поддерживает дейтонский статус РС и ее конституционные полномочия. Не секрет, что значительная часть практического сотрудничества с Боснией и Герцеговиной приходится на Республику Сербскую. Наши предприниматели проявляют интерес к промышленному потенциалу РС. Обсуждается российское подключение к проектам газификации. При этом хотел бы особо отметить: такое взаимодействие не направлено против кого-либо. Намерены и далее всемерно поощрять совершенствование и расширение связей с Республикой Сербской".

В мире Европа Босния и Герцеговина

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