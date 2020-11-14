Минтруду предложили сократить первый рабочий день в 2021 году

"Прошу вас оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня в календарном году, следующего за нерабочими новогодними праздниками", - говорится в письме, которое Петунин направил в министерство.

Действующее законодательство не подразумевает возможности установления сокращенного рабочего дня после нерабочего праздничного.

По мнению директора ИСИРГИ, изменение соответствующих законодательных норм создаст благоприятные условия для возвращения сотрудников к привычному ритму рабочего процесса после новогоднего перерыва.

Напомним, в 2021 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января.