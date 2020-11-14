Минтруду предложили сократить первый рабочий день в 2021 году

С инициативой сократить первый рабочий день после новогодних праздников в Минтруд обратился директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин. Об этом сообщили в RT.
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"Прошу вас оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня в календарном году, следующего за нерабочими новогодними праздниками", - говорится в письме, которое Петунин направил в министерство.
Действующее законодательство не подразумевает возможности установления сокращенного рабочего дня после нерабочего праздничного.
По мнению директора ИСИРГИ, изменение соответствующих законодательных норм создаст благоприятные условия для возвращения сотрудников к привычному ритму рабочего процесса после новогоднего перерыва.
Напомним, в 2021 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января.