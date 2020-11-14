Мишустин сделал доступнее господдержку народных промыслов

Премьер-министр Михаил Мишустин упростил правила государственной поддержки предприятий народных художественных промыслов.

До сих пор условием предоставления помощи был прирост объемов продаж. Из-за коронавируса количество выставок и ярмарок, на которых в основном продавались такие товары, значительно сократилось, и в правительстве приняли решение увязать господдержку с увеличением объемов производства продукции.

Кроме того, к получателям субсидии не будут применяться штрафные санкции, если будет доказано, что выполнить обязательства помешали обстоятельства непреодолимой силы. Для подтверждения форс-мажора потребуется представить документы.

Механизм субсидий народных художественных промыслов кабинет министров запустил в этом году. Средства разрешается тратить на модернизацию производства, сырье и материалы, продвижение продукции, а также на уплату страховых взносов.