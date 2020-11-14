На Украине вводят "карантин выходного дня"

В ночь на субботу на Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня на период с 14 по 29 ноября включительно. Кабмин принял решение отказаться от региональных ограничений и ввести общегосударственные, которые отвечают "оранжевому" уровню эпидемиологической опасности, сообщает портал strana.ua.

Так, с нуля часов субботы и до конца воскресенья запрещается работа общепита, торгово-развлекательных учреждений, в том числе кинотеатров, а также любой торговли, кроме продуктов питания, аптек и автозаправок. Но на АЗС зоны питания тоже закрываются. Вещевые рынки закроют, а продуктовые по-прежнему продолжат функционировать.

Кроме того, закрываются салоны красоты, химчистки, ателье и другие предприятия бытового обслуживания. Должна также прекратить работу фитнес-индустрия, включая спортзалы и бассейны. При этом будет работать транспорт, финансовые учреждения и почта.

На региональном уровне с планами властей соглашаться не хотят. В этой связи наблюдатели не исключают саботажа решения кабмина. Что в этой связи предпримет руководство страны пока неясно. Весенний тотальный карантин отменили не потому, что ситуация улучшилась, а в силу протестов на местах. В этот раз исполнять предписания сверху не собираются в таких городах, как Львов, Луцк, Ровно, Славянск, Краматорск, Полтава и множестве других.

Например, в Черкассах горсовет отказался вводить ограничения в эту субботу. На заседание профильной комиссии пришли предприниматели и в их присутствии власти карантин так и не утвердили. В Черкассах 22 ноября состоится второй тур выборов мэра. Антикарантинная риторика здесь, да и во многих других городах, скорее всего, связана с голосованием. Многие мэры пытаются оседлать тему популярного в народе скептицизма в отношении локдауна.