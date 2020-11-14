Хуснуллин: В России не будут ограничивать стройки из-за коронавируса

Объемы ввода жилья в этом году упадут менее чем на 10%, ожидают в правительстве. Об этом рассказал на брифинге вице-премьер Марат Хуснуллин.

Предполагается, что по итогам года будет введено 75-77 млн кв. м жилья. В предыдущие экономические кризисы объемы строительства снижались на 10-30%, подчеркнул Хуснуллин. Но в этом году стройке помогли меры господдержки, в первую очередь, программа льготной ипотеки, запущенная в апреле.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на стройках не планируется вводить дополнительных ограничений. Имеются в виду системные ограничения, отметил Хуснуллин. "Понятно, если на стройке появился очаг распространения, то, конечно, будут вводиться", - добавил он.

Практика показала, что в регионах, которые весной ограничений не вводили, объемы строительства почти не снизились. Самый большой провал по жилью - в Москве и Московской области, которые все же вынуждены были в апреле-мае приостанавливать стройки из-за большой концентрации населения и большого роста заболеваемости.