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Текст:   Марина Трубилина 
12:38 14.11.2020

Хуснуллин: В России не будут ограничивать стройки из-за коронавируса

Объемы ввода жилья в этом году упадут менее чем на 10%, ожидают в правительстве. Об этом рассказал на брифинге вице-премьер Марат Хуснуллин.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Предполагается, что по итогам года будет введено 75-77 млн кв. м жилья. В предыдущие экономические кризисы объемы строительства снижались на 10-30%, подчеркнул Хуснуллин. Но в этом году стройке помогли меры господдержки, в первую очередь, программа льготной ипотеки, запущенная в апреле.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на стройках не планируется вводить дополнительных ограничений. Имеются в виду системные ограничения, отметил Хуснуллин. "Понятно, если на стройке появился очаг распространения, то, конечно, будут вводиться", - добавил он.

Практика показала, что в регионах, которые весной ограничений не вводили, объемы строительства почти не снизились. Самый большой провал по жилью - в Москве и Московской области, которые все же вынуждены были в апреле-мае приостанавливать стройки из-за большой концентрации населения и большого роста заболеваемости.

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