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14.11.2020 08:11
Рубрика: Общество

Онкологи назвали симптомы, которые нельзя игнорировать

Текст: Оксана Грибанова

Несмотря на то, что в последние годы онкология все чаще диагностируется у людей молодого возраста, врачи отмечают благоприятную тенденцию. В частности, около 70% случаев развития рака молочной железы - он занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин - распознается на первой и второй стадиях. То есть, как правило, недуг успешно лечится, отметил заведующий отделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, доктор медицинских наук Азиз Зикиряходжаев.

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Также сейчас злокачественное образование половых органов (рак шейки матки) стали преимущественно выявлять у пациенток в возрасте 40-50 лет (20 лет назад "пик" заболеваемости приходился на 78 лет).

В то же время благодаря успехам диагностики и лечения сегодня появились достаточно широкие возможности для спасения жизни пациенток, отметила в интервью KP.Ru доктор медицинских наук Светлана Мухтарулина.

Большой процент случаев заболевания раком выявляется благодаря онконастороженности пациентов. Опасно оставлять без внимания внезапные боли внизу живота и в пояснице, потерю веса. При раке шейки матки пациентки часто жалуются на кровотечения вне менструального цикла, при раке молочной железы - на уплотнения в груди, ее покраснение, изменение формы, размера молочной железы, а также возникновение болей и дискомфорта в области молочных желез.

Наука Общество Здоровье

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