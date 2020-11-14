ОП призвала ужесточить контроль за недостоверной информацией в Сети

Рабочая группа Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации в интернете призвала Минюст проанализировать законодательство в части регулирования работы некоммерческих организаций с иностранным финансированием. Цель пересмотра законов - ограничение недостоверной информации в интернете и усиление контроля за иностранным финансированием НКО.

Письмо об этом направлено в министерство юстиции. В нем выделены основные способы, при помощи которых НКО могут распространять недостоверную информацию. Среди них - использование сетевых форматов работы, отсутствие государственной регистрации у общественных объединений, а также участие физических лиц в реализации проектов НКО - иностранных агентов.

Поэтому Общественная плата просит министерство юстиции РФ совершенствовать закон, ограничивая доступ НКО-иноагентов на российское общественное поле и улучшить доступность "для общества информации об иностранном финансировании общественных объединений и ассоциированных с ними лиц".