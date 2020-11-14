Опубликован первый в России отчет о "третьей миссии" университета

Первые две миссии университета общеизвестны: передача знаний и научно-исследовательская работа. Почему сегодня все большее внимание - к "третьей"?

- Если первые две миссии больше сосредоточены на внутренней жизни университета, то третья направлена на изменения в обществе, - комментирует ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. - В рамках "третьей миссии" университет реализует цели устойчивого развития, инициирует внедрение технологий и инноваций. Вопросы расширения "третьей миссии" в вузах сейчас находятся на повестке дня и в Минобрнауки. Вышка решила стать первопроходцем и поделиться опытом.

Делиться есть чем: в отчете более 180 проектов, в которых университет выступает инициатором или партнером, по 12 направлениям. Здесь и о работе со старшеклассниками: волонтерский центр ВШЭ "взял под крыло" несколько школ в регионах. Студенты проводили с ребятами 5-11 классов онлайн-занятия по школьной программе. И о досуге для старшего поколения: ежемесячно в стенах университета организуются концерты для пенсионеров. Приглашения на мероприятия получают слушатели проекта "Московское долголетие". И об ответственном потреблении: в вышке много эко-инициатив. И о сотрудничестве с бизнесом, и о многом другом.

- Привычный образ университета - это достаточно замкнутый институт, чья работа сосредоточена, прежде всего, на передаче знаний и научно-исследовательской работе. Но сегодня ситуация меняется: университеты не только открываются городам, но и готовы менять регионы, - говорит проректор ВШЭ Валерия Касамара. - У российских университетов есть множество ярких проектов. Но практики отчетов о них пока нет. И здесь вузы проигрывают крупным корпорациям, для которых корпоративная социальная ответственность - неотъемлемая часть бренда.

Публикация такого отчета - важный шаг в развитии третьей миссии университетов в России. Эксперты ВШЭ уверены: он поможет всем вузам страны, покажет, как можно организовать свою деятельность по разным направлениям и рассказать о ней.

- Мы верим, что публикация отчета станет первым шагом к объединению работы университетов в общественно важных проектах и трансформации их в полноценные институты развития, - подчеркнула Валерия Касамара.