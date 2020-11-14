Путин назвал Джигарханяна по-настоящему народным артистом

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования коллективу Московского драматического театра, родным и близким народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

Владимир Путин назвал Джигарханяна Мастером, по-настоящему народным артистом, великим актером, светлым, удивительно одаренным и обаятельным человеком.

"Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас, - подчеркнул президент. - Его искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю".