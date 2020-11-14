Президент России Владимир Путин провел очередные телефонные разговоры с лидерами Азербайджана и Армении. В беседе с Ильхамом Алиевым, в частности, речь шла о важности сохранения христианских храмов.

В телефонных контактах обсуждались практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху. "Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная", - сообщили в пресс-службе Кремля.

В разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым Владимир Путин, в частности, обратил внимание, что в районах, которые возвращаются Азербайджану, есть христианские храмы и монастыри. Президент России подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности святынь. Алиев проявил понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.