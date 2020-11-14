Путин предложил странам АТР принять заявление по коронавирусу

Россия предложила участникам Восточноазиатского саммита подготовить и принять совместное заявление по вопросам борьбы с коронавирусом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании в формате видеоконференции.

"Тесное сотрудничество и взаимодействие требуется для того, чтобы противостоять острейшему вызову, с которым столкнулись наш регион, да и все человечество - пандемия коронавируса", - сказал Владимир Путин.

В Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) зарегистрировано свыше 20 млн заболевших коронавирусом - почти половина, 43,7 процента от общего количества заболевших.