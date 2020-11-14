Бочкарев: Для больницы №67 построят вертолетную площадку

Вертолетную площадку для больницы №67 построят в ходе реконструкции Карамышевской набережной. Об этом сообщил сегодня заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что уже в следующем году планируется начать реконструкцию участка Шелепихинской набережной от Третьего транспортного кольца до 3-его Силикатного проезда. Набережную благоустроят, сделают прогулочную, удобную территорию.

"Далее мы реконструируем Карамышевскую набережную. Участок от 3-его Силикатного проезда до Живописного моста сейчас. В рамках реконструкции будет построена специализированная вертолетная площадка для приема пациентов городской больницы №67", - сказал Андрей Бочкарев.

По его словам, Карамышевская набережная станет продолжением единой пешеходной зоны вдоль Москвы-реки с почти 5-километровым пешеходным маршрутом и велодорожками. Там оборудуют детские площадки, организуют зоны для занятий спорта и отдыха, установят лавочки, фонари, качели. Кроме того, укрепят берега на протяжении всей прибрежной полосы. Запланирована и реконструкция двух причалов "Верхние Мнёвники" и "Домостроительный комбинат", отметил Бочкарев.