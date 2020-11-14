Бочкарев: Для больницы №67 построят вертолетную площадку

Новости

В Эфиопии радикалы обстреляли ракетами аэропорты 14:30
Стадион "Москвич" введут в эксплуатацию в 2022 году 14:16
Путин наградил летчиков сбитого в Армении Ми-24 14:08
Стала известна причина смерти Армена Джигарханяна 13:45
Мобильный госпиталь для больных COVID-19 развернут на базе центра в Черногорске 13:35
Матвиенко отметила неоценимый вклад Джигарханяна в развитие театра и кино 13:28
Путин назвал Джигарханяна по-настоящему народным артистом 13:06
Милорад Додик: Без России ничего не может решаться на Балканах 13:04
Кабмин намерен разрешить "точечный" въезд мигрантов на стройки в Россию 13:01
В Москве задержан участник драки с Сергеем Харитоновым 12:54
Лукашенко поздравил аграриев с уборкой рекордного урожая 12:43
ЦУМу грозит штраф до миллиона рублей и закрытие 12:27
Мэр Москвы выразил соболезнования родным Армена Джигарханяна 12:11
Названы место прощания и дата похорон Армена Джигарханяна 11:49
Мишустин сделал доступнее господдержку народных промыслов 11:44
Очередная колонна миротворцев РФ прибыла в Степанакерт 11:36
В Москве зарегистрировано 6427 новых случаев COVID-19 11:21
В подмосковных больницах свободно около четверти мест для пациентов с COVID-19 10:54
Первый фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" открывается в Красноярске 10:32
В Москве резко похолодает 10:15
Бразилия обыграла Венесуэлу и возглавила таблицу отбора ЧМ-2022 09:46
Оперштаб: Еще 4423 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:08
Большой театр приостановил предварительную продажу билетов на "Щелкунчика" 09:03
Бойцу ММА Харитонову предстоит операция 08:54
Онкологи назвали симптомы, которые нельзя игнорировать 08:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Правительство разъяснило, когда родственники могут работать вместе
Правительство разъяснило, когда родственники могут работать вместе
Новые правила позволят строить больницы за 30-60 дней
Новые правила позволят строить больницы за 30-60 дней
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
14.11.2020 14:27
Рубрика: Экономика

Бочкарев: Для больницы №67 построят вертолетную площадку

Текст: Любовь Проценко

Вертолетную площадку для больницы №67 построят в ходе реконструкции Карамышевской набережной. Об этом сообщил сегодня заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Новые правила позволят строить больницы за 30-60 дней

Он рассказал, что уже в следующем году планируется начать реконструкцию участка Шелепихинской набережной от Третьего транспортного кольца до 3-его Силикатного проезда. Набережную благоустроят, сделают прогулочную, удобную территорию.

"Далее мы реконструируем Карамышевскую набережную. Участок от 3-его Силикатного проезда до Живописного моста сейчас. В рамках реконструкции будет построена специализированная вертолетная площадка для приема пациентов городской больницы №67", - сказал Андрей Бочкарев.

По его словам, Карамышевская набережная станет продолжением единой пешеходной зоны вдоль Москвы-реки с почти 5-километровым пешеходным маршрутом и велодорожками. Там оборудуют детские площадки, организуют зоны для занятий спорта и отдыха, установят лавочки, фонари, качели. Кроме того, укрепят берега на протяжении всей прибрежной полосы. Запланирована и реконструкция двух причалов "Верхние Мнёвники" и "Домостроительный комбинат", отметил Бочкарев.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин наградил летчиков сбитого в Армении Ми-24
Хуснуллин: В России не будут ограничивать стройки из-за коронавируса
Минтруду предложили сократить первый рабочий день в 2021 году
На Украине вводят "карантин выходного дня"
Главные роли рекордсмена Книги рекордов Гиннеса Армена Джигарханяна
Родителям первенцев будут давать ипотеку под 2,9%
Коттеджей на Новый год может не остаться