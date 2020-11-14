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14.11.2020 / 12:27
Текст: Сергей Бабкин

ЦУМу грозит штраф до миллиона рублей и закрытие

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Столичному ЦУМу грозит крупный штраф или даже административное приостановление работы за столпотворение из-за распродажи новых смартфонов.

Как рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Станислав Зинюшин, в очередь за гаджетами встали несколько десятков человек. Социальную дистанцию они не соблюдали, не все были в масках и перчатках. В магазине на это не реагировали.

По этим фактам составили административный протокол. Штраф за такие нарушения составляет от 100 до 1 миллиона рублей. Если будет причинен вред здоровью людей, ЦУМу может грозить даже закрытие на 90 дней.

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