ЦУМу грозит штраф до миллиона рублей и закрытие

Столичному ЦУМу грозит крупный штраф или даже административное приостановление работы за столпотворение из-за распродажи новых смартфонов.

Как рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Станислав Зинюшин, в очередь за гаджетами встали несколько десятков человек. Социальную дистанцию они не соблюдали, не все были в масках и перчатках. В магазине на это не реагировали.

По этим фактам составили административный протокол. Штраф за такие нарушения составляет от 100 до 1 миллиона рублей. Если будет причинен вред здоровью людей, ЦУМу может грозить даже закрытие на 90 дней.