Участников проекта "Учитель на замену" пригласили на работу в школы Москвы

Студентов, принявших участие в проекте "Учитель на замену", пригласили на постоянную работу в столичные школы. Такое предложение сделал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков на онлайн-встрече с педагогами дополнительного образования, студентами МГПУ, МПГУ и педколледжей.

Он напомнил, что "Учитель на замену" - сервис, запущенный в 2019 году, особенно востребован сейчас. Он помогает директорам школ оперативно найти временную замену учителям из группы риска, чтобы сохранить их здоровье. Педагоги дополнительного образования могут стать замещающими преподавателями, а студенты - пройти педагогическую практику и помочь учителям в проведении занятий.

Александр Молотков поблагодарил всех участников проекта "Учитель на замену", особо подчеркнув ту помощь, которую оказали студенты.

"Вы большие молодцы! Вы прошли практику в непростых условиях. Многие директора выразили желание видеть вас членами педагогических команд. Подобные решения можно только приветствовать", - отметил он.

На базе Городского методического центра создан диспетчерский пункт, который по заявкам директоров школ оперативно направляет замену временно отсутствующим учителям. На сегодняшний день для работы в роли замещающего преподавателя и ассистента учителя в школы направлено 475 педагогов и студентов. Сервисом воспользовалось 114 школ.

"Проект "Учитель на замену" стал масштабным проектом взаимопомощи. Студенты сразу же откликнулись на новый вызов. В среднем в день мы получаем 10 заявок от школ", - подчеркнул директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Чтобы найти замену педагогу из группы риска, директор школы на сайте формирует электронную заявку. Специалисты Городского методического центра в кратчайшие сроки - до трех часов - подбирают подходящего педагога или студента из числа тех, кто решил участвовать в проекте. На данный момент в электронной базе есть сведения о 1591 кандидате. Обязательное условие для соискателей - это прохождение независимой предметной диагностики в Московском центре качества образования, задания которой можно выполнить дистанционно, а результаты указать в электронной анкете. Также на сайте есть обратная связь, где директора могут оценить работу направленного на замену педагога или студента.