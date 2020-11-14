В Москве за 10 лет построено почти 300 административно-деловых объектов

Современная Москва входит в число наиболее развивающихся мегаполисов мира. Как рассказал журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, за 10 лет построено 284 офисных центра, среди которых 242 за счет частных инвестиций, объекта административно - деловой направленности, за счет бюджета столиц.

42. Лишь в этом году в Новой Москве ведено 7 деловых центров, построенных на деньги девелоперов. Яркий объект в этой области - офисный парк "Комсити" в Румянцево, где в составе первой очереди проекта создано 10 тыс. рабочих мест. В составе второй очереди предусматривается создание еще 5 тыс. рабочих мест;

Всего на территории Новой Москвы с момента присоединения количество рабочих мест увеличилось в 3 раза до 255 тыс. С учетом инновационного центра Сколково за 8 лет в ТИНАО создано порядка 170 тыс. рабочих мест.