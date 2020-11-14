В подмосковных больницах свободно около четверти мест для пациентов с COVID-19. Об этом в эфире "России 24" заявил губернатор Андрей Воробьев.

"У нас свободно порядка 23 процентов инфекционных коек, - подчеркнул глава региона. - При этом создаются дополнительные ресурсы для лечения коронавируса". Андрей Воробьев отметил, что этому сейчас будет уделено повышенное внимание. Это же касается и качества терапии.

Ранее власти Подмосковья озвучили планы довести объем специального коечного фонда под COVID-19 до 18 тысяч мест.