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14.11.2020 10:54
Рубрика: Общество

В подмосковных больницах свободно около четверти мест для пациентов с COVID-19

Текст: Сергей Бабкин

В подмосковных больницах свободно около четверти мест для пациентов с COVID-19. Об этом в эфире "России 24" заявил губернатор Андрей Воробьев.

Фото: ТАСС
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"У нас свободно порядка 23 процентов инфекционных коек, - подчеркнул глава региона. - При этом создаются дополнительные ресурсы для лечения коронавируса". Андрей Воробьев отметил, что этому сейчас будет уделено повышенное внимание. Это же касается и качества терапии.

Ранее власти Подмосковья озвучили планы довести объем специального коечного фонда под COVID-19 до 18 тысяч мест.

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