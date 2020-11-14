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14.11.2020 10:32
Рубрика: Культура

Первый фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" открывается в Красноярске

Текст: Сусанна Альперина

14 ноября концертом в Красноярске открывается Первый Всероссийский Фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм". На большом экране будут показаны фрагменты любимых мультфильмов, среди которых "Чебурашка", "Бременские музыканты", "Ну, погоди!", "Щелкунчик", "Каникулы Бонифация" и многие другие. Видеоряд будет сопровождать симфонический оркестр, детский хор и солисты, среди которых есть как дети, так и взрослые. В рамках мультконцерта прозвучат легендарные мелодии, созданные лучшими композиторами, писавшими музыку к анимационным фильмам: Максимом Дунаевским, Геннадием Гладковым, Владимиром Шаинским и другими.

Фото: iStock
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"Российская классическая мультипликация всегда славилась своим блестящими музыкальными произведениями, которые создавались для анимационных фильмов лучшими композиторами с мировыми именами и достойны оркестрового исполнения, - отметила председатель Правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. - Вкупе с анимационным рядом "Мультконцерт" становится совершенно отдельным произведением искусства, который, благодаря живому музыкальному сопровождению позволяет еще ярче сопереживать происходящему на экране, и открывать новые грани любимых мультфильмов".

Фестиваль впервые пройдет по всей стране при поддержке Министерства культуры РФ и Российского Фонда Культуры и станет одним из самых масштабных культурных событий в нашей стране.

Ближайшие мультконцерты состоятся в Красноярске, Тольятти и Новосибирске. В декабре планируются шоу еще в более чем десятке регионов, включая Москву и Санкт-Петербург. В 2021 году тур по городам России продолжится. Фестиваль планируют сделать ежегодным. Инициатор и автор идеи проекта - благотворительный фонд "Гармония детства" совместно с группой компаний Zapomni.

В регионах Культура Кино и ТВ Анимация Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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