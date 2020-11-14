В КБР мужчина напал на полицейского, избил его и разорвал форму

В поселении Кашхатау Кабардино-Балкарии местный житель напал на полицейского, избил его, а затем разорвал его форму. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Кабардино-Балкарской Республике.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Известно, что подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие случилось 29 сентября этого года, но правоохранители сообщили о нем только сейчас.

"Находясь в городском поселении Кашхатау, пребывая в состоянии алкогольного опьянения и не желая отвечать на вопросы участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Черекскому району, на почве неприязненных отношений, мужчина умышленно применил в отношении полицейского физическое насилие, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по КБР. - И нанес удары кулаками и порвав, форменное обмундирование".

В следственном ведомстве добавили, что полицейский находился при исполнении своих должностных обязанностей.