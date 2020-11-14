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14.11.2020 13:59
Рубрика: В мире

В Крыму раскрыли планы Киева создать эскалацию вокруг полуострова

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Официальный Киев стремится создать международную напряженность вокруг Крыма и втянуть в эту орбиту прежде всего США. Для этого нынешние украинские власти хотят создать так называемую "крымскую платформу" - международную площадку, которая должна генерировать план возврата полуострова Украине. Об этом РИА Новости заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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По его мнению, в Киеве хотят, чтобы именно США взяли на себя роль государства, которое будет постоянно создавать давление на Крым, не снижать градус напряженности вокруг полуострова в международной повестке, будет пресекать признание российского статуса региона другими странами. Киев ждет от Вашингтона, что он возьмет на себя роль координатора совместных усилий в этом плане действий для чего весной будущего года планируется создать "крымскую платформу".

- Создавая некие немыслимые платформы, киевские власти хотят втянуть, прежде всего, западные государства, чтобы обострить вокруг Крыма всю обстановку, - сказал Георгий Мурадов. - Я думаю, в мире прекрасно понимают, что вопрос с Крымом решен полностью и окончательно. Крым - российский регион.

Георгий Мурадов предположил, что в числе инициатив этой "платформы" можно ожидать провокационных требований типа беспрепятственного прохода военных кораблей третьих стран через Керченский пролив и тому подобных предложений.

Противопоставить этим попыткам Россия может налаживание международных отношений, как в двустороннем формате, так и с организациями. Постпред Крыма при президенте РФ предположил, что после завершения пандемии можно ожидать оживления отношений нашей страны с азиатскими государствами, в том числе Китаем, Индией и Ираном.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о планах создания "крымской платформы" - некоего международного клуба по замыслу Киева, который выработает план возвращения Крыма в состав Украины. К участию на этой площадке украинский МИД пригласил США, Германию, Францию, Великобританию и Турцию. Проведение саммита в Киеве назначили на май 2021 года.

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