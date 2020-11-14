Кардиохирург: В пандемию резко выросла смертность от болезней сердца

Смертность от болезней сердца выросла пропорционально смертности от ковида. Главный кардиохирург РФ по Южному федеральному округу, доктор медицинских наук, профессор Александр Дюжиков рассказал "Российской газете", как COVID-19 влияет на рост заболеваемости сердечно-сосудистыми нарушениями.

Ковид меняет сосуды

Главный кардиохирург РФ по Южному федеральному округу Александр Дюжиков. Фото: Из архива Александра Дюжикова.

Александр Акимович, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний всегда была на первом месте во всем мире среди других человеческих болезней. Не нарушил ли COVID-19 эту печальную закономерность?

Александр Дюжиков: Напротив. Сегодня резко увеличилась смертность от сердечно-сосудистых болезней. И именно коронавирусная инфекция провоцирует этот рост, особенно влияя на состояние системы кровообращения, и, в частности, свертываемость крови болеющих.

Повышение свертываемости крови на фоне изменения артерий ведет к возникновению тромбозов - в коронарных артериях, снабжающих головной мозг, или артериях сердечной мышцы, легких либо почек. В зависимости от места образования тромба возникают грозные осложнения - инсульты и инфаркты, почечная недостаточность.

Ситуация еще более обостряется на фоне хронических заболеваний. Чаще всего нарушение мозгового кровообращения возникает у пациентов с хроническими проблемами сосудов головного мозга и сердца.

Помимо этого, COVID-19 приводит к патологическим изменениям функций и анатомии важнейших органов - сердца, головного мозга, легких вследствие нарушения кровообращения.

Что можно сделать, чтобы предупредить эти осложнения?

Александр Дюжиков: Необходимо активизировать работу по выявлению больных с хроническими нарушениями сердечно-сосудистой деятельности.

Да, именно сейчас, когда все силы брошены на борьбу с COVID-19, нам нужно не упустить "сердечных" пациентов. Четко проводить профосмотры и своевременную диспансеризацию, исследовать пациентов группы риска с использованием всех современных методов - УЗИ, томографии и других.

Всего четыре анализа

Но это трудно сделать в условиях, когда больницы перепрофилируют в ковидные госпитали и сокращается плановый прием больных…

Александр Дюжиков: Многие на местах неправильно трактовали рекомендации Минздрава не заниматься плановой госпитализацией.

На самом деле высокотехнологичная помощь оказывается в полном объеме - и даже больше. Центр сердечно-сосудистой хирургии, к примеру, работает сейчас практически круглосуточно. Операции стентирования, шунтирования, восстановления ритма сердца проводятся и днем, и ночью. Это при том, что на базе областной больницы также открыт ковидный госпиталь. А центр оказывает помощь и коронавирусным больным тоже - ведь они нуждаются в ней в первую очередь.

Как попасть в кардиохирургический центр на лечение или обследование?

Александр Дюжиков: Нужно направление из поликлиники по месту жительства. Пациентов принимают сейчас с минимальным объемом исследований, всего четыре анализа: общий крови, биохимия крови, ЭКГ и флюорограмма. Все остальные делают уже в самом центре: от КТ и ПЦР до специальных исследований сердца.

Отдыхайте и высыпайтесь

Как сохранить здоровье сердца в условиях стресса, самоизоляции, вынужденного сокращения двигательной активности?

Александр Дюжиков: Одиночество, уменьшение контактов с близкими, изменение образа жизни приводит к тревожным состояниям, паническим атакам, которые отрицательно влияют на сердце.

В первую очередь, нужно соблюдать все меры безопасности. Носить маски, респираторы, очки, перчатки, защищать глаза и руки. Идете в опасную зону - надевайте перчатки, обрабатывайте руки антисептиком. При первых признаках заражения также применять меры, сейчас уже разработаны схемы лечения - противовирусные препараты, лекарства, поддерживающие жизненные функции легких.

Отдыхайте как следует, высыпайтесь. Питание должно быть калорийное и включать все нужные минералы и витамины. Проветривайте помещения, где находитесь и убирайте пыль. Боритесь с гиподинамией, делайте физические упражнения хотя бы дома.

И главное - не зацикливайтесь на плохих новостях. Живите спокойно и находите радость в этом.

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