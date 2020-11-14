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Рубрика: Общество

Кардиохирург: В пандемию резко выросла смертность от болезней сердца

Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)
Смертность от болезней сердца выросла пропорционально смертности от ковида. Главный кардиохирург РФ по Южному федеральному округу, доктор медицинских наук, профессор Александр Дюжиков рассказал "Российской газете", как COVID-19 влияет на рост заболеваемости сердечно-сосудистыми нарушениями.

Ковид меняет сосуды

Главный кардиохирург РФ по Южному федеральному округу Александр Дюжиков. Фото: Из архива Александра Дюжикова.

Александр Акимович, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний всегда была на первом месте во всем мире среди других человеческих болезней. Не нарушил ли COVID-19 эту печальную закономерность?

Александр Дюжиков: Напротив. Сегодня резко увеличилась смертность от сердечно-сосудистых болезней. И именно коронавирусная инфекция провоцирует этот рост, особенно влияя на состояние системы кровообращения, и, в частности, свертываемость крови болеющих.

Повышение свертываемости крови на фоне изменения артерий ведет к возникновению тромбозов - в коронарных артериях, снабжающих головной мозг, или артериях сердечной мышцы, легких либо почек. В зависимости от места образования тромба возникают грозные осложнения - инсульты и инфаркты, почечная недостаточность.

Ситуация еще более обостряется на фоне хронических заболеваний. Чаще всего нарушение мозгового кровообращения возникает у пациентов с хроническими проблемами сосудов головного мозга и сердца.

Помимо этого, COVID-19 приводит к патологическим изменениям функций и анатомии важнейших органов - сердца, головного мозга, легких вследствие нарушения кровообращения.

Что можно сделать, чтобы предупредить эти осложнения?

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Александр Дюжиков: Необходимо активизировать работу по выявлению больных с хроническими нарушениями сердечно-сосудистой деятельности.

Да, именно сейчас, когда все силы брошены на борьбу с COVID-19, нам нужно не упустить "сердечных" пациентов. Четко проводить профосмотры и своевременную диспансеризацию, исследовать пациентов группы риска с использованием всех современных методов - УЗИ, томографии и других.

Всего четыре анализа

Но это трудно сделать в условиях, когда больницы перепрофилируют в ковидные госпитали и сокращается плановый прием больных…

Александр Дюжиков: Многие на местах неправильно трактовали рекомендации Минздрава не заниматься плановой госпитализацией.

На самом деле высокотехнологичная помощь оказывается в полном объеме - и даже больше. Центр сердечно-сосудистой хирургии, к примеру, работает сейчас практически круглосуточно. Операции стентирования, шунтирования, восстановления ритма сердца проводятся и днем, и ночью. Это при том, что на базе областной больницы также открыт ковидный госпиталь. А центр оказывает помощь и коронавирусным больным тоже - ведь они нуждаются в ней в первую очередь.

Как попасть в кардиохирургический центр на лечение или обследование?

Александр Дюжиков: Нужно направление из поликлиники по месту жительства. Пациентов принимают сейчас с минимальным объемом исследований, всего четыре анализа: общий крови, биохимия крови, ЭКГ и флюорограмма. Все остальные делают уже в самом центре: от КТ и ПЦР до специальных исследований сердца.

Отдыхайте и высыпайтесь

Как сохранить здоровье сердца в условиях стресса, самоизоляции, вынужденного сокращения двигательной активности?

Александр Дюжиков: Одиночество, уменьшение контактов с близкими, изменение образа жизни приводит к тревожным состояниям, паническим атакам, которые отрицательно влияют на сердце.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В первую очередь, нужно соблюдать все меры безопасности. Носить маски, респираторы, очки, перчатки, защищать глаза и руки. Идете в опасную зону - надевайте перчатки, обрабатывайте руки антисептиком. При первых признаках заражения также применять меры, сейчас уже разработаны схемы лечения - противовирусные препараты, лекарства, поддерживающие жизненные функции легких.

Отдыхайте как следует, высыпайтесь. Питание должно быть калорийное и включать все нужные минералы и витамины. Проветривайте помещения, где находитесь и убирайте пыль. Боритесь с гиподинамией, делайте физические упражнения хотя бы дома.

И главное - не зацикливайтесь на плохих новостях. Живите спокойно и находите радость в этом.

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