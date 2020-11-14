Мэра Пятигорска госпитализировали с коронавирусом

Мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова госпитализировали с диагнозом COVID-19, и сейчас он находится в одной из больниц города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации курорта. О самочувствии мэра не сообщается.

Ранее стало известно, что Дмитрий Ворошилов заразился коронавирусом и находится на самоизоляции дома, с семьей. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram. Теперь же мэра госпитализировали. Как известно, симптомы коронавируса сопровождаются волнообразным ухудшением/улучшением самочувствия человека с амплитудой в один или несколько дней.

По официальным данным, с начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 24,1 тысяч случаев заражения COVID-19. В больницах края умерли 478 пациентов с коронавирусом, выздоровели 19,9 тысяч жителей. В регионе продолжает действовать масочный режим и самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.