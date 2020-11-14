Житель Волгограда отсудил у экс-супруги президентские выплаты на ребенка

Жительница Волгограда, предоставив документы на 12-летнюю дочь, оформила на нее соцвыплаты, предоставляемые по указу президента. Получив 20 тысяч рублей, женщина потратила деньги на собственные нужды.

Как сообщает прокуратура Волгограда, девочка уже шесть лет жила с отцом, с матерью ребенка они были в официальном разводе. Но когда отец обратился за выплатами, ему отказали, так как деньги уже выплатили экс-супруге.

Прокурор Волгограда обратился в мировой суд, который постановил взыскать с матери полученные выплаты.

Как сообщается на сайте прокуратуры Волгоградской области, женщина после развода не принимала никакого участия в содержании ребенка и даже стала фигурантом уголовного дела в связи со злостным уклонением от уплаты алиментов. Сейчас прокуратура проводит проверку по наличию оснований для лишения ее родительских прав.