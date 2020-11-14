В волгоградском ковид-госпитале нашли мертвого пациента с ранением

В Светлоярской центральной районной больнице в палате инфекционного отделения обнаружен мертвый 87-летний пациент, который проходил лечение от COVID-19.

Как сообщает ТАСС, мужчина был с работающей кислородной маской на лице и ножевым ранением в груди. Cледственное управление СКР по области проводит проверку.

Мужчина поступил в больницу 29 октября. Согласно сообщению, у него не было психических отклонений, а состояние здоровья в связи с COVID-19 стабилизовалось. С 9 по 11 ноября он был в реанимации, но потом мужчину перевели в палату.