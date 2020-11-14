В Крыму приговорили к срокам трех вандалов, расписавших матом фасад дворца

Трое молодых людей, расписавших с помощью аэрозольных баллончиков фасад дворца "Ясная поляна" в крымском поселке Гаспра, предстали перед судом. Двое из них - ранее не судимые местные жители - получили по году лишения свободы условно. Третий - приезжий молодой человек 23 лет, который уже привлекался к уголовной ответственности отбудет тот же срок в колонии-поселении. Об этом сообщила пресс-служба МВД Крыма.

Инцидент произошел в мае нынешнего года. Тогда троица испортила фасад и окна дворца нецензурными словами. Совместными усилиями сотрудников МВД и ФСБ все трое были задержаны. Позже в ходе следствия они объяснили свои действия бравадой и желанием острых ощущений. Обвиняемые признали свою вину и раскаялись.

Справка "РГ"

Дворцовый комплекс в Гаспре первоначально получивший название "Романтическая Александрия" был построен в английском стиле по заказу князя и княгини Голицыных в первой половине XIX века. Позже им владела графиня Софья Панина.

Здесь гостил и поправлял здоровье Лев Толстой, останавливался писатель Владимир Набоков и многие другие известные люди.

В советское время вокруг дворца вырос санаторный комплекс, а само историческое здание стало его административной частью.