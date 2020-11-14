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14.11.2020 06:57
Рубрика: Власть

Аналитики АПЭК дали оценку отчету главы Югры о работе правительства

Текст: Елена Панова
Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций проанализировали отчет главы Югры о работе правительства региона и пришли к выводу, что, несмотря на пандемию и введенные ограничения, округ следует выбранным ориентирам и стабильно развивается.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частности, об этом заявил руководитель АПЭК Дмитрий Орлов.

Фото: iStock
На поддержку бизнеса в пандемию в Югре выделили еще 15 миллионов рублей

По его словам, Югре удается сохранять высокие темпы развития в экономически сложное время, главным образом благодаря поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, некоммерческих и социальных организаций, муниципалитетов, а также продуманным решениям в области здравоохранения и помощи наименее защищенным слоям населения.

О полном контроле властей над ситуацией в регионе свидетельствует сегодняшнее состояние нефтяной отрасли, являющейся экономической базой для округа. Несмотря на ограничительные меры, объемы добычи нефти в этом году не упали, сохранились на уровне прошлого. Более того, за этот период увеличилось производство нефтепродуктов.

Как отмечают в АПЭК, комментируя отчет главы Югры Натальи Комаровой в части работы промышленных предприятий, в конце марта правительство региона утвердило перечень системообразующих производств, основную часть которых составили нефтегазовые компании. За ними был закреплен куратор - отраслевой орган исполнительной власти округа. Это позволило осуществлять оперативный мониторинг и вовремя выявлять негативные факторы, влияющие на устойчивое развитие отрасли, а значит, тут же принимать адекватные меры реагирования.

Еще один показатель планового развития Югры, по оценке аналитиков, результаты реализации нацпроектов. Принятые правительством региона меры по достижению поставленных национальных целей доказали свою эффективность, несмотря на всю сложность сегодняшней ситуации. Причем по отдельным направлениям это прослеживается особенно отчетливо.

Так, отмечаются значительные результаты по нацпроекту "Демография". Фиксируется положительная динамика естественного прироста населения во всех муниципалитетах региона. По коэффициенту естественного прироста регион занимает шестое место в России.

Югра отличается и высокими показателями по коэффициенту рождаемости, округ стабильно входит по нему в десятку регионов России.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
В Югре сформировали новые подходы к развитию бизнеса

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в регионе увеличилась всего за год с 74,7 до 98,3 процента. Дополнительное профессиональное образование получили 2273 человека от 50 лет и старше.

По мнению экспертов АПЭК, несмотря на коронавирус, Ханты-Мансийский автономный округ справляется с одной из самых трудных задач - расселением людей из аварийного жилья. Так, в соответствии с портфелем проектов "Жилье и городская среда" в 2020 году в Югре были переселены больше пяти тысяч человек из непригодных для проживания квартир общей площадью 80 тысяч квадратных метров.

Как и во многих регионах, в Югре пандемия стала катализатором реализации проекта "Цифровая экономика". Так, шесть из тринадцати его показателей в округе были выполнены досрочно. В этом году к Интернету подключено 113 социально значимых объектов региона. Кроме того, в пандемию существенно расширились возможности телемедицины. Как отмечается в отчете главы Югры, с 2021 года врачи в регионе будут проводить более 20 тысяч телеконсультаций в год.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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