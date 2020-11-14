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14.11.2020 12:24
Рубрика: Экономика

Роскачество обнаружило в семге листерии и кишечную палочку

Текст: Ольга Игнатова
Роскачество исследовала филе соленых лососевых рыб в ломтиках семи торговых марок. Этот продукт пользуется большой популярностью у покупателей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выяснилось, что требованиям законодательства отвечает только одна торговая марка из исследованных. Да и то в ее продукте много соли, из за чего нельзя присвоить Знак качества.

Фото: iStock
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Только если производитель понизит ее количество с 5,5% до 5%, то товар сможет претендовать на получение российского Знака качества.

Как пояснила замруководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции департамента мониторинга среды обитания, водных биоресурсов и продуктов их переработки ФГБНУ консервирующее действие соли наступает при концентрации от 5%. Это способствует гибели нежелательной микрофлоры.

Эксперты Роскачества не нашли в упаковках подмену различных видов рыб. Иногда производители для того, чтобы удешевить производство, кладут вместо дорогих сортов более дешёвые. Продают же по цене дорогих. А покупатели на взгляд отличить подмену не могут. Зато производителям предстоит разобраться с несоответствиями по микробиологии и консервантами.

По результатам исследования в семге выявлены опасные микроорганизмы - листерии и кишечная палочка. Они обнаружены в продукции 5 торговых марок. Это нарушение технического регламента Евразийского экономического союза Присутствует и повышенная микробная обсеменённость. В семге двух торговых марок кроме обнаруженных листерий и кишечной палочки выявлено превышение по общему количеству микроорганизмов.

Не отличается соленая семга и приятным запахом. Он кисловатый. У продукта одной торговой марки обнаружена бензойная кислота в превышающем нормы количестве.

Фото: iStock
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"Высокая микробная обсемененность, наличие листерий и кишечной палочки свидетельствуют о нарушении культуры производства. Среди возможных причин - несоблюдение требований правил личной гигиены и санитарии персоналом и работниками производства, неправильная организация мойки оборудования, нарушение поточности производственного процесса", - поясняет Любовь Абрамова.

Продукты с бактериями могут навредить здоровью - начнутся кишечные расстройства.

Эксперты советуют: при покупке солёной рыбы нужно учитывать следующие моменты - филе-ломтики должны быть без разрывов мышечной ткани, однородного цвета, не иметь цветовых разводов, желтых пятен и признаков поверхностного окисления. Обязательно наличие вакуума в упаковке.

Подробнее об исследовании можно прочесть на сайте Роскачества.

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