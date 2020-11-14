Россия возобновит авиасообщение с еще двумя странами

Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами, сообщили в правительстве. Решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории страны.

Полеты будут осуществляться в Эфиопию по маршруту Москва - Аддис-Абеба с периодичностью три раза в неделю и на Сейшельские Острова по маршруту Москва - Виктория с периодичностью два раза в неделю.

Также увеличивается количество полетов в Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы.