Си Цзиньпин задал вектор развития Шэньчжэня и Шанхая

Новости

Путин назвал Джигарханяна по-настоящему народным артистом 13:06
Милорад Додик: Без России ничего не может решаться на Балканах 13:04
Кабмин намерен разрешить "точечный" въезд мигрантов на стройки в Россию 13:01
В Москве задержан участник драки с Сергеем Харитоновым 12:54
Лукашенко поздравил аграриев с уборкой рекордного урожая 12:43
ЦУМу грозит штраф до миллиона рублей и закрытие 12:27
Мэр Москвы выразил соболезнования родным Армена Джигарханяна 12:11
Названы место прощания и дата похорон Армена Джигарханяна 11:49
Мишустин сделал доступнее господдержку народных промыслов 11:44
Очередная колонна миротворцев РФ прибыла в Степанакерт 11:36
В Москве зарегистрировано 6427 новых случаев COVID-19 11:21
В подмосковных больницах свободно около четверти мест для пациентов с COVID-19 10:54
Первый фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" открывается в Красноярске 10:32
В Москве резко похолодает 10:15
Бразилия обыграла Венесуэлу и возглавила таблицу отбора ЧМ-2022 09:46
Оперштаб: Еще 4423 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:08
Большой театр приостановил предварительную продажу билетов на "Щелкунчика" 09:03
Бойцу ММА Харитонову предстоит операция 08:54
Онкологи назвали симптомы, которые нельзя игнорировать 08:11
Трамп объявил о победе на выборах в Пенсильвании 08:08
Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании Петербурга 07:59
Эпидемиолог из КНР оценил возможность достижения коллективного иммунитета 07:27
В Бурятии с понедельника будут закрыты все торговые центры и общепит 07:18
NYT: В Иране ликвидирован один из главарей "Аль-Каиды" 06:40
В Карабах за сутки отправлено 20 самолетов с российскими миротворцами 06:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Правительство разъяснило, когда родственники могут работать вместе
Правительство разъяснило, когда родственники могут работать вместе
Новые правила позволят строить больницы за 30-60 дней
Новые правила позволят строить больницы за 30-60 дней
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
14.11.2020 12:22

Си Цзиньпин задал вектор развития Шэньчжэня и Шанхая

В течение месяца председатель КНР Си Цзиньпин побывал сначала в городе Шэньчжэне, где участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных 40-летию создания "Специальной экономической зоны", а затем направился в Шанхай - на торжественное собрание в честь 30-летия района Пудун. Поездки лидера Китая, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", четко сигнализировали о дальнейшем продвижении реформ, открытости и инноваций. Специальная экономическая зона Шэньчжэнь и особый район Пудун - это два окна Китая в мир, открытость на более высоком уровне и огромные всеобщие возможности.
Шанхайский район Пудун всего за 30 лет стал современной инновационной территорией. Фото: Медиакорпорация Китая Шанхайский район Пудун всего за 30 лет стал современной инновационной территорией. Фото: Медиакорпорация Китая
Шанхайский район Пудун всего за 30 лет стал современной инновационной территорией. Фото: Медиакорпорация Китая

За 40 лет Шэньчжэнь превратился из маленького рыбацкого поселка в международный инновационный город нового типа, а шанхайский район Пудун спустя 30 лет стал модернизированной территорией. Огромные изменения в этих двух местах как нельзя лучше демонстрируют миру, что политика реформ является ключевым способом, решающим судьбу Китая. Город Шэньчжэнь провинции Гуандун и шанхайский район Пудун стоят в авангарде преобразований, и именно они будут играть ведущую роль в дальнейшем развитии Китая.

Согласно недавно опубликованному плану 14-й пятилетки, новаторская деятельность определена как самое важное направление во всестороннем построении социалистической модернизации страны.

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал четкий прогноз развития города Шэньчжэнь и современного района Пудун. Лидер Китая потребовал, чтобы в Пудуне сделали ставку на развитие самостоятельных инноваций, а в Шэньчжэне - на технологии и индустриальное новаторство, имеющее глобальное влияние.

Несомненно, важное распоряжение, сделанное лидером Китая в исторический момент нового этапа развития страны, даст мощный импульс превращению Шэньчжэня в показательную зону социализма с китайской спецификой, а Пудун в ведущую зону строительства социалистической модернизации. Новые ориентиры развития этих двух зон не только являются практическим руководством к осуществлению реформ и открытости более высокого уровня, но и демонстрируют решимость и уверенность Китая в этом отношении.

"Совместное развитие - истинное развитие". Эволюция Шэньчжэня и Пудуна - это шанс, который Китай дает другим странам.

В настоящее время в стране ускоряется формирование "новой структуры развития". Шэньчжэнь и Пудун имеют хорошие перспективы в глобальном распределении ресурсов, что играет ключевую роль во взаимодействии внутреннего и международного двойного цикла развития экономики.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Хуснуллин: В России не будут ограничивать стройки из-за коронавируса
Минтруду предложили сократить первый рабочий день в 2021 году
Очередная колонна миротворцев РФ прибыла в Степанакерт
На Украине вводят "карантин выходного дня"
Главные роли рекордсмена Книги рекордов Гиннеса Армена Джигарханяна