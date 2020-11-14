Си Цзиньпин задал вектор развития Шэньчжэня и Шанхая

Шанхайский район Пудун всего за 30 лет стал современной инновационной территорией. Фото: Медиакорпорация Китая

За 40 лет Шэньчжэнь превратился из маленького рыбацкого поселка в международный инновационный город нового типа, а шанхайский район Пудун спустя 30 лет стал модернизированной территорией. Огромные изменения в этих двух местах как нельзя лучше демонстрируют миру, что политика реформ является ключевым способом, решающим судьбу Китая. Город Шэньчжэнь провинции Гуандун и шанхайский район Пудун стоят в авангарде преобразований, и именно они будут играть ведущую роль в дальнейшем развитии Китая.

Согласно недавно опубликованному плану 14-й пятилетки, новаторская деятельность определена как самое важное направление во всестороннем построении социалистической модернизации страны.

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал четкий прогноз развития города Шэньчжэнь и современного района Пудун. Лидер Китая потребовал, чтобы в Пудуне сделали ставку на развитие самостоятельных инноваций, а в Шэньчжэне - на технологии и индустриальное новаторство, имеющее глобальное влияние.

Несомненно, важное распоряжение, сделанное лидером Китая в исторический момент нового этапа развития страны, даст мощный импульс превращению Шэньчжэня в показательную зону социализма с китайской спецификой, а Пудун в ведущую зону строительства социалистической модернизации. Новые ориентиры развития этих двух зон не только являются практическим руководством к осуществлению реформ и открытости более высокого уровня, но и демонстрируют решимость и уверенность Китая в этом отношении.

"Совместное развитие - истинное развитие". Эволюция Шэньчжэня и Пудуна - это шанс, который Китай дает другим странам.

В настоящее время в стране ускоряется формирование "новой структуры развития". Шэньчжэнь и Пудун имеют хорошие перспективы в глобальном распределении ресурсов, что играет ключевую роль во взаимодействии внутреннего и международного двойного цикла развития экономики.