Стадион "Москвич" введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил сегодня журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что в настоящее время ведутся монолитные работы, кладка внутренних стен, перегородок и прокладка инженерных систем. В результате реконструкции количество мест на трибунах увеличится до 4200.

Футбольное поле получит натуральный травяной газон с поливом и обогревом. Спортивное ядро стадиона сохранит легкоатлетическую арену с беговыми дорожками. В подтрибунных помещениях оборудуют помещения для спортсменов и судей, стрелковую галерею, служебные помещения.