Стала известна причина смерти Армена Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян ушел из жизни в субботу на 86-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер от остановки сердца из-за болезни почек и отека организма. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения актера. В последнее время актер долго и тяжело болел. Однако точные причины должна установить экспертиза.

Прощание с Арменом Борисовичем планируют провести 17 ноября в Московском драматическом театре, если позволит эпидемиологическая обстановка. Похоронят актера на Ваганьковском кладбище, рядом с единственной дочерью.