Названы место прощания и дата похорон Армена Джигарханяна

Армена Джигарханяна, скончавшегося на 86 году жизни, похоронят на Ваганьковском кладбище Москвы. Об этом сообщил друг Народного артиста СССР Артур Согомонян.

"Похоронят на Ваганьковском кладбище, где дочь Армена Борисовича", приводит его слова "Интерфакс".

Прощание с Арменом Джигарханяном должно состояться 17 ноября в Московском драматическом театре, которым он руководил. Однако окончательного решения пока не принято - у артиста много поклонников, коллег, учеников, необходимо избежать большого скопления людей.

"Пока сложно что-то сказать, власти должны дать добро", - пояснил Согомонян.

Армен Джигарханян умер в ночь на субботу, 14 ноября. Артист долгое время болел. Он один из самых известных советских и российских артистов, его имя вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.