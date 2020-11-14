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14.11.2020 09:25
Рубрика: Общество

Умер Армен Джигарханян

В ночь на субботу в возрасте 85 лет скончался Народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян. Об этом рассказал его официальный представитель и друг Артур Согомонян, передает РИА Новости.

Он сообщил, что причиной смерти стали возраст и болезни артиста.

Напомним: состояния здоровье Армена Джигарханяна ухудшилось осенью 2017 года на фоне разлада с его тогдашней женой и бывшим директором его театра Цымбалюк-Романовской.

В фильмографии Джигарханяна - более 200 картин. Среди них "Ширли-мырли","Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене" и другие.

Общество Утраты Культура Театр Персона: Армен Джигарханян

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