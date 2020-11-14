Умер Армен Джигарханян

Он сообщил, что причиной смерти стали возраст и болезни артиста.

Напомним: состояния здоровье Армена Джигарханяна ухудшилось осенью 2017 года на фоне разлада с его тогдашней женой и бывшим директором его театра Цымбалюк-Романовской.

В фильмографии Джигарханяна - более 200 картин. Среди них "Ширли-мырли","Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене" и другие.