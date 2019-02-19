Суд признал бывшую жену Джигарханяна виновной в слежке за мужем

Останкинский суд Москвы сегодня, во вторник, признал законным приговор, ранее вынесенный бывшей жене актера Армена Джигарханяна, экс-директору его театра Виталине Цымбалюк-Романовской.

"Приговор в отношении Цымбалюк-Романовской оставить без изменений", - огласила решение судья Татьяна Соколова, передает ТАСС. Уточнив, что приговор женщине вступил в свою законную силу.

Как сообщается, сторона Цымбалюк-Романовской подавала апелляционную жалобу. В которой просила ее, Цымбалюк-Романовскую, оправдать, заявляя, что в действиях женщины нет состава преступления. Но адвокат Армена Джигарханяна предложил обвинительный приговор оставить без изменений.

Судебное заседание по ходатайству прокурора прошло в закрытом режиме. Сам Армен Джигарханян в суд не пришел.

20 ноября прошлого года Цымбалюк-Романовская была признана виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни - согласно части 1 статьи 137 УК РФ. При этом суд частично удовлетворил иск Армена Джигарханяна о причинении ему морального вреда и обязал осужденную выплатить бывшему мужу двести тысяч рублей.

Отмечается, что ранее 83-летний народный артист СССР в рамках этого дела заявил гражданский иск к экс-супруге о возмещении морального ущерба на сумму в три миллиона рублей.

Как установил суд, Цымбалюк-Романовская организовала установку в одном из кабинетов театра мужа бескорпусной видеокамеры для скрытого видеонаблюдения за супругом. После видеозапись с нее, "содержащая личную тайну", демонстрировалась в эфире одного из центральных каналов российского телевидения.

Перед этим сообщалось, что Цымбалюк-Романовская сама продемонстрировала общественности собственные интимные снимки, которыми ее якобы шантажировали.