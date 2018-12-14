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Экс-жена Джигарханяна показала интимные фото, которыми ее шантажировали

ТВ и сериалы
    14.12.2018, 16:55
Текст:   Олег Усков

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая супруга Армена Джигарханяна, бывшая директора его театра, с которой Армен Борисович, напомним, не только со скандалом развелся, но и судился (причем женщина уже признана виновной) показала свои интимные фотографии.

Не только склочный развод с Народным артистом СССР делает Виталину востребованным ньюсмейкером. На повестке - еще два инфоповода: картинный роман женщины с 35-летним певцом Прохором Шаляпиным и еще один скандал - с якобы шантажом Цымбалюк-Романовской ее интимными фото.

Как Виталина рассказала на телешоу Андрея Малахова "Прямой эфир", героиней которого на днях стала, фото - не выдумка, они действительно существуют и когда-то были сделаны на телефон. При этом некто, в чьих руках оказался компромат на пианистку, шантажировал ее, устрашая, что обнародует снимки.

"Я долго уговаривала этого шантажиста не выкладывать снимки в Сеть - каждый раз это было очень неприятно", - сообщает жертва. Уточняя, что "давление серьезно усилилось после того", как она стала "известным публичным человеком".

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Каждую свободную минуту в нашей шумной, деловой, энергичной Москве мы с Виталиной стараемся уделить красоте и здоровью!!! @sdbclinic— это глоток свежего воздуха для нас!!! Здесь можно и отдохнуть и сделать массажи с уходами. А если потребуется, то решить и более серьёзные проблемы — от удалений новообразований до лазерных шлифовок, карбонового пилинга и инъекций. Юлия, спасибо вам за профессионализм и радушный приём! #виталинацымбалюкромановская #прохоршаляпин #sdbclinic #ноябрь2018

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin)

В итоге барышню вся эта возня утомила, она устала бояться и решила сработать-де на опережение - сама все показать. И показала.

Отметим, что бравый Прохор любимую всячески поддержал, заявив, что ей нечего стесняться, ведь у Виталины "прекрасная фигура" и она "может только гордиться своими формами".

"Я отношусь к подобному гораздо проще, чем она. Знаю, как Виталине было сложно решиться на такой шаг, она ведь очень интеллигентный, скромный человек", - комментирует решение пассии Шаляпин (настоящее имя - Андрей Захаренков).

Более того - не видит никакого "криминала" в фривольных фото и мама Прохора. Так как, по ее словам, современные "звезды" вытворяют вещи и похуже.

Пенсионерка тоже всеми силами поддерживает голубков, полагая, что жениться им еще, конечно, рановато, но в будущем она на внуков все-таки рассчитывает.

Будущий Шаляпин родился в 1983 году в Волгограде. Финалист проекта "Фабрика звезд 6" и лауреат конкурса молодых исполнителей "Утренняя звезда". Выпустил два альбома.

Снялся в телесериалах "Любовь и прочие глупости", "Жуков" (сыграл Бориса Штоколова), "Кто сверху?", "Кураж".

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