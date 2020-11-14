Умер Армен Джигарханян. "РГ" вспоминает, что он говорил о кино и театре

"Я жестокий человек, поскольку уже много лет живу на свете. Я могу сказать вам свое мнение. По-моему, мы не кинематографическая страна. Мы - театр. Русские - это театр. Россия этим обладает. Я вам говорю честно об этом, хотя много лет работаю и, более того, люблю в кино сниматься. Но мы не кино. Кино мы не умеем. Той предельной искренности нет. Мы боимся".
"Де Ниро - мой самый любимый актер. И дело не только в таланте, он опережает время и не просто лицедействует, а рассказывает о неких химических явлениях, происходящих с человеком. Ведь у человека в результате каких-то потрясений даже запах меняется. Запах, понимаешь?! Играть на уровне физиологии и чувственности способны только гении. Я всегда говорил, что считаю Высоцкого, например, весьма средним актером, но он был явлением, адекватным нашей жизни. Де Ниро - тоже явление, но еще и гений. Так что я готов усыновить человека, который меня с ним сравнил".
"Роли, которые не сложились? Для меня мои проблемы важны. Когда я потерял свою дочку, я тогда впервые вот этой кожей понял, что такое "Король Лир". И я сыграл этого своего короля Лира, даже если я играл Красную Шапочку. Это так. А не то, как называется эта роль. Конечно, я свое отплакал, отсидел, перестрадал, если у меня возникла проблема. И только в этом случае происходят какие-то откровения".
"По-хорошему, если бы не проблема заработка, вообще бы ушел из искусства: я всю жизнь любил свою профессию и уходить надо, уважая и любя ее. Искусством должны заниматься очень здоровые люди: кроме нравственных и моральных затрат сцена требует колоссальной физической подготовки".
"Люблю Армению очень, но не страдаю вдали от нее. Я не люблю страдать, я выгоняю из себя страдание. Мне хорошо. Я часто звоню в Ереван друзьям, узнаю, как они там. Всегда мечтаю поехать туда на гастроли с театром. Потому что одно дело - самому приехать, походить по городу. А если я привезу спектакли, товар покажу лицом - это очень хорошо. Что касается языка. Я прекрасно знаю армянский язык. Писать мне труднее".
Справка "РГ"
Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт, через 13 лет Анатолий Эфрос пригласил актера в Театр имени Ленинского комсомола, а в 1969 году Джигарханян начал играть у Андрея Гончарова в Московском театре имени В. Маяковского. Кроме того, известность ему принесли фильмы "Здравствуй, это я!", "Когда наступает сентябрь", "Новые приключения неуловимых", "Операция "Трест", "Шестое июля" "Журавушка", "Место встречи изменить нельзя".
Армен Джигарханян: Жизнь - очень неудобная штука
"Лучшее в жизни - это беседы"
Знаешь, мне за 80 лет, мне дали все звания и множество орденов, я уже и в самолете сижу отдельно - дожил до бизнес-класса, но все равно у меня остается миллион вопросов к жизни, на которые нет ответа. В "Гамлете" есть вопрос, который гениальный драматург Шекспир задал четыреста лет тому назад, и на который до сих пор нет ответа. Быть или не быть?..
Иметь или быть? Я бы так задал вопрос. Машину покупаем или едем в троллейбусе? Каждый день, сколько бы нам ни было лет, и кем бы мы ни были. Все мы день начинаем с этого вопроса. Быть или не быть? Или проще говоря, как жить?
Этот вопрос будет вечный - до той поры, пока человек будет иметь способность думать.
Театр, конечно, будет пытаться дать какие-то ответы людям. Пытаться, но не более.
Я в своей жизни видел Ниагарский водопад, это чудо, это поразительное чудо. Он начинается с безобидной водички, которая потом превращается в лавину и летит вниз. Когда я об этом вспоминаю, мурашки идут по коже.
Вообще, самое лучшее, что познали люди - это беседы. Именно в беседах чаще всего рождаются максимально верные ответы на многие вопросы. Если ты не видел Ниагарский водопад, то ты придумай его. Главное - этого хотеть. Придумай мечту, чтобы даже небольшая водичка заменяла тебе Ниагарский водопад.
Понимаешь, во всех наших жизненных проявлениях первопричинны комплексы. Я много лет страдал от того, что я маленького роста и у меня короткая шея... Я не кокетничаю - да, считал, что очень важно, какая у тебя шея. И от этих комплексов страдал, сейчас понимаю, что глупость полная, но страдал ведь.
Жизнь такова, что не всегда есть свет в конце тоннеля, бывает, что там не свет, а лампочка. Обман. Но мы хотим этого света и идем на этот обман. Еще одна большая и общая беда - что мы ждем, что кто-то сделает за нас. Никто ничего не сделает. Это я уже точно знаю.
"Россию до конца так и не понял…"
Нас много лет кормили вырванной из контекста фразой Ленина, утверждающей, что каждая кухарка может управлять государством. Хотя мы с вами давно знаем, что управлять страной очень сложно. Мы живем в сложной стране, со сложными проблемами. Я армянин по национальности, почти полвека живу в Москве. Это ведь не так просто. Сколько народа живет в России, народа разного. Который по-разному крестится или вообще не крестится. Я Россию очень люблю, с моей фамилией, которую далеко не каждый выговорит, я полностью состоялся в этой стране. Как мне ее не любить и не быть ей благодарным? Я нашел в России свой Ниагарский водопад.
Моя Россия? Великая и бесконечно сильная страна. Но ее я до конца так и не понял. У меня ощущение, что Россия во многом крепостная страна, по интеллекту, по желанию. Здесь чаще проще не вести за собой, а пойти следом.
Красный свет горит, а рядом никого нет, мы легко перейдем на этот красный свет. Ну, никто же не видит! Это крепостная часть русского характера.
Россия - страна отношений, диалог здесь вести труднее, чем монолог.
Меня ни разу не обидели в России, было много грубых, и даже мерзких вещей, но по сути меня никогда здесь не обижали. Прожить жизнь с такой фамилией и ни разу не быть обиженным! Как мне после этого не любить Россию?
Почему на ТВ сегодня много пошлятины? Потому что фразу Ленина о кухарке поняли буквально. Очень много непрофессионализма.
Я не люблю страдания, чтобы не страдать, придумываю Ниагарский водопад. Часто говорят, что я живу на две страны - имеют в виду Россию и Америку, это все вранье. Живу я только в России и зарплату получаю тоже только в России.
Но я люблю Америку, это очень сильная и интересная страна. Со своим представлением о жизни, поэтому у нас что-то часто не сходится, но это не значит, что они наши враги. Может и хорошо, что наши вожди не целуются при встречах, мы видели, как раньше наши вожди целовались взасос. И что из этого вышло?
"Люблю только себя…"
Любить другого - очень большой труд, вот я, например, люблю только себя.
Мой Владимир Высоцкий? Высоцкий - явление. Это я говорю абсолютно убежденно, такое же явление и Алла Пугачева, это воплощение нации. Скажу как думаю, он очень талантливая личность, я с ним снимался, наблюдал за ним. Его стихи надо изучать.
Но! Когда я слышу о дебоширах в самолетах, то думаю: нет ли там работы Высоцкого?..
Учителя? Были, и им я благодарен, но что имена называть? Главное их помнить. У меня был великий кот - Фил. Он прожил почти 25 лет, я у него многому учился. Без иронии.
Мой кот сидел так, как ему было хорошо, а мы сидим в среднеарифметическом кресле, которое нам придумали. У нас с ним не было диалогов, но было много моих монологов. Я ему жаловался на жизнь. Он все понимал.
Артист все время учится у жизни. Только у нее! Максимально достоверно я смог сыграть короля Лира, лишь после того, как я потерял свою единственную дочку. Только после этого я смог показать его душу.
Смерть моей дочери? Не знаю. Даже рассуждать на эту тему не имею права. Я много себе задаю вопросов, за что, почему? Почему мне? Но нет на них ответов.
Андрей Гончаров? Я двадцать четыре года проработал с ним. Он не был жестокий, это все неправда. Взаимоотношения актера и режиссера - это в чистом виде любовная история. Кто-то терпит, кто-то любит, кто-то примиряется, кто-то уходит и приходит снова. Это очень сложное дело. Очень!
"Моя любовь - не ваше дело"…
У нас все начинается из детства, все родимые пятна судьбы прорисовываются в детстве.
Мой отец ушел из семьи, когда я был маленький, его уход - ожог на всю жизнь. Мама у меня была потрясающая. Было только два человека: она и я. Это был только наш мир.
Мама работала в Совете министров Армении, из плюсов ее работы запомнил только то, что мы в театр ходили чаще других. У нее была такая возможность. А в остальном все было как у всех. Бесконечно благодарен маме за то, что она сделала мне прививку от лжи.
Думаю, что я вру реже среднестатистического человека. Хотя могу и ошибиться, мы ведь часто о себе думаем лучше, чем мы есть на самом деле.
Подарок к юбилею? Нет, не хочу. У меня все есть, самым дорогим подарком было бы, если б я смог понять: иметь или быть?
Очень люблю путешествия - ходить, трогать, узнавать.
Кстати, недавно пришел к выводу, что "Сказка о рыбаке и рыбке" - абсолютно гениальная вещь, которая касается всех. Я бы рекомендовал всем людям мира читать этот шедевр.
Любовь? А что я об этом могу сказать? Это мой большой секрет, это моя тайна. Самец и самка - там все необъяснимо. Я восемьдесят лет прожил на свете, и так ничего не понял. Говорю вам не стесняясь: моя любовь - не ваше дело.
Жизнь, в сути своей, очень неудобная штука. Так человек создан, очень много придуманного, мы выработали общие законы, основа которых - усредненная физиология.
Человек часто выдумывает очень странные вещи. Мне до сей поры более интересно на спектаклях, чем в жизни. Там более выразительное общение, в жизни же очень много зажатых людей.
Понимаешь, у меня мало что осталось в памяти из детства, хотя старики его помнят очень хорошо. Хорошо помню, как забирался на тутовое дерево, чтобы покушать его плоды, иногда на дереве и засыпал. Один раз даже упал.
Счастье детства - это моя мама. Она была для меня самая светлая личность, хотя знаю много примеров, когда у людей есть враждебность в отношениях с матерью.
Было и у меня с матерью много неудобных вещей, например, когда в моей жизни появился отчим.
Ну назовем это ревностью. Хотя все сложнее и глубже.
Понимаешь, как сложна цепочка: мужчина, женщина, самец, самка. Мы животные во многом. Все остальное - в результате этого.
Что ушло вместе с мамой? Не скажу. Многое ушло, но с другой стороны, живу же. Обошелся. Приспособился. Но нет уже этого мгновения, когда я мог ей голову на колени положить. Ей, единственной на свете. Понимаешь, это так важно.
Самое большое завоевание моей жизни - это таблица умножения. Сотни моих ролей? Это все - моя таблица умножения. Я абсолютно авторитетно говорю, я до сих пор думаю: а может, дважды два не четыре, а пять? Чем больше живу, тем больше непонятного, в молодости не задумывался. Четыре и четыре. Сейчас начинаю думать…
Как-то сказал я себе, если бы прожил еще одну жизнь, то никогда не повторил бы этих ошибок. Но тут же подумал: не совершил бы этих, совершил бы другие. Без ошибок все равно бы не прожил.
"Ссорят народы недобрые люди"
Зависть коллег? Чувствую ее всю жизнь.. Шекспир еще говорил: самое страшное - зависть. И самая большая сила - тоже зависть!
Любовь - это тоже зависть. Я это имею, я это хочу… В ядре этого чувства эгоизм, он родной брат зависти.
Вообще, актерская профессия - умение навязать окружающим какую-то свою веру.
Я вам предлагаю другую веру, я так думаю про жизнь, и я показываю вам как я думаю, а вы принимайте это.
Артистизм - это генетика. Научить можно, но великим не станешь. Хороший актер - это притворщик. Но притвориться мне надо так, чтобы вы поверили. Основа взаимоотношений актера и зрителя - это обман. Я вам буду говорить, что больше икру не кушайте, и вы мне поверите.Вся основа актерства в этом.
Сегодняшняя Украина? У меня нет ощущения, что русский и украинский народ - это разные нации. Ссорят людей и народы недобрые люди.
Я армянин, и у меня есть совершенно дивные, дружеские отношения с азербайджанцами, моя многолетняя подруга - ведущая на канале "Культура" Нара Ширалиева, азербайджанка.
Я ее очень люблю и знаю много лет. У меня отличные отношения с ее семьей.
Я помню времена, когда в Ереване азербайджанские артисты собирали полные стадионы. Куда все это делось? Это все прекратили очень недобрые люди.
Согласен, что между мусульманами и христианами много разного. Ментального разного, бытового, но ладить надо. Я каждый день проезжаю мимо мечети, вижу там много верующих. Я их уважаю. Это люди такие же, как и я, наверняка среди них есть и лучше, чем я.
Мои враги? Нет таких. Есть просто люди, которые ушли из моей жизни по единственной причине: они меня предали. Театр очень непростой организм, и актеры очень сложные создания. Все понимаю, не понимаю только одного - предательства за спиной. Скажи в глаза, объясни, и я постараюсь тебя понять. И скорее всего пойму, но когда за спиной… Не могу!
Есть ли у меня зависть? Конечно есть, я нормальный человек. И как большинство людей, я нахожу себе оправдание. Бывает, завидую артистам, думаю, вот я так не смог. Но самое главное, чтобы после первого приступа зависти я как Сальери, не захотел его отравить.
Хотя порой отравить хочется, но разум побеждает. Зависть - это достаточно длинный процесс. Как говорил мой любимый режиссер Андрей Александрович Гончаров, "А что мы будем с этого иметь"? Ну, отравил. А дальше что?..
Жизнь - это не детский садик, это очень длинный процесс. Каждый день, одеваясь в гримерной, я хочу быть лучшим актером на сцене. У меня нет и мысли, что он лучший. Я лучший! Природа актерская. Зависть! Надо это осознать, а не играть в то, что тебя этого не касается.
Главное - не сожрать ближнего, а суметь уйти. Моя самая любимая передача - "Энимал планет", о жизни животных, там все честно, бесконечно честно, оттого и гениально. Порой так жалко козульку, но закон природы жесток.
"Хочу не бояться смерти…"
Думаю ли я о смерти? Не могу сказать, что часто, но думаю. Буду предельно честен, я бы хотел ее не бояться, но боюсь. С жизнью расставаться не хочется, я живу хорошей жизнью, использую все, что мне дала природа.
Работаю, снова завариваю новые спектакли, вижу их во сне и чувствую их запах. И мне очень не хочется все это терять.
Думаю, что люди окончательно не уходят. В бога-старичка на облачке не верю. У меня до сих пор один вопрос. А где моя мама? Прах ее истлел, а дух же есть! Согласен, вы мне докажете всю химию и физику, но я все-таки думаю, а где моя мама? Потерял дочку, прошло 20 лет, но до сих пор думаю: где она. А может, она чем-то другим вернется..
Убежден, что большинство людей так хотят думать. Нам так легче.
Зачем приходим в этот мир? Приходим просто жить. Жить и все! У меня есть ощущение, что в каждой жизни есть смысл. Большой смысл, а не просто от стола до унитаза. Вчера сидел с армянами в одном из Благовещенских ресторанов. Почему они здесь оказались? Мне это все было интересно узнать. Да, я циничный и хитрый,но все равно я хочу все понять и потрогать.
Убежден, что искусство нам дано, чтобы не умереть от истины. Зачем лечу в Благовещенск через все часовые пояса и многочасовые задержки самолета?
А что делать? Бродить с кошелкой и парить ноги в тазике? Это плохо, и не для меня.
Я хочу еще сыграть Людовика ХVI, хочу еще одеться в его костюм. Истинное наслаждение начинается тогда, когда мой организм начинает двигаться в сторону Людовика, это же так сладко. Здесь и есть зерно моего счастья.
Тот, кто это придумал актерское дело - гений. Повторюсь, я циничный человек, глаза в небо не закатываю. Но когда я играю Сенеку, то ты себе и представить не можешь, какое я испытываю счастье, когда мой организм начинает двигаться в сторону Сенеки.
Что такое цинизм? Цинизм - это когда всему знаешь цену.
У меня есть хорошие друзья, замечательные люди, живут по всем заповедям и законам христианства. Несколько лет назад у них умерла бабушка, они сказали пятилетнему внуку, что бабушка улетела на небо. Я был на похоронах и видел полные ужаса глаза ребенка, который видел, как комья земли бились о крышку бабушкиного гроба.
В глазах малыша читалось, как вы могли меня обмануть? Какие боги и какое небо?! Мы не имеем права врать детям, жизнь ведь приведет этого мальчика к истине. Но через какие испытания! Выдержит ли он их? Большой вопрос.
Я тоже вру, и не во спасение. Врать во спасение это все красивая придумка. Природу вранья я так до конца и не понял. Что-то в ней есть от биологии.
Юбилей? Я не знаю для чего это, Думаю, куда бы лучше сбежать и как лучше бы спрятаться. Не понимаю это юбилейное пижонство. Ну пришлет мне власть телеграммы. А что от них изменится в моей жизни? Ровным счетом ничего.
Лучше сделать спектакль и позвать на него зрителей, сказать им, вот это я смог сделать в восемьдесят лет. Попрошу операторов снять спектакль, чтобы посмотреть на себя со стороны, вдруг мне стесняются сказать: "Дед, иди спать уже…"
Если что замечу, то тут же сам себе скажу "Дед, иди спать"… Хотя было такое, говорил себе это раньше…
Чего хочу от жизни?
Грубо и примитивно скажу: хочу любить! Выйти на сцену и любить. Хотя этот процесс страшнее, чем половой акт. Говоришь, что половой акт прекрасен? Не всегда, особенно когда тебе 80 лет.
Вообще моя жизнь по большому счету- это не ваше дело. Вот сегодня я максимально обнажился и почти не врал…
Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Театром увлекся еще в школьные годы, в кино дебютировал в 1960 году.
Сыграл в кино более 250 ролей, стал одним из самых снимаемых российских актеров. За это занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Основатель и художественный руководитель московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
Народный артист СССР. Умер 14 ноября 2020 года.