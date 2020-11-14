Стролл выиграл квалификацию Гран-при Турции

Канадский пилот команды"Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл стал победителем квалификации Гран-при Турции.

В субботу состоялась квалификация Гран-при Турции. Из-за сильного дождя заезды были на какое-то время приостановлены. Трасса не справилась с объемом воды и продолжать заезды было небезопасно.

Когда квалификация все же возобновилась, лучший результат показал канадец Лэнс Стролл из "Рейсинг Пойнт". Для него этот поул стал первым в карьере.

Вторым уйдет на старт в воскресной гонке пилот "Ред Булл" из Нидерландов Макс Ферстаппен. Замкнул тройку партнёр Стролла по команде Серхио Перес.

Лидер общего зачёта чемпионата мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" стал лишь шестым.

Не слишком удачно выступил российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят. Он показал 17-й результат.