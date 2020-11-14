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14.11.2020 17:15
Рубрика: Общество

Ученые: Чем выше голос - тем ниже должность

Текст: Ирина Ивойлова
Возможности человеческого голоса безграничны. В Книге рекордов Гиннеса зафиксирован случай, когда на специальном соревновании 14-летняя школьница из Шотландии перекричала шум взлетающего Boeing. Пять секретов человеческого голоса раскрыла доктор педагогически наук, профессор кафедры логопедии МПГУ Ольга Орлова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

1. Только на первый взгляд кажется, что все малыши кричат одинаково. Различия в голосе у ребенка проявляются уже на третий день после его рождения.

2. Незамужние женщины говорят более высоким голосом, чем замужние. Это связывают с попыткой на подсознательном уровне привлечь к себе внимание.

3. Чем выше голос - тем ниже должность: женщин и мужчин с высоким голосом реже назначают на солидные должности. Но вот что интересно: женщины, которые работают в мужских коллективах, начинают неосознанно говорить более низким голосом.

4. У женщин в преклонном возрасте голос понижается, а у мужчин, наоборот, становится выше.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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5. Нарушение голоса педагога влияет на успеваемость учеников.

По данным, которые привела в своей видеолекции доктор педагогический наук профессор Ольга Орлова, у 40-50 процентов педагогов есть нарушения голоса. Среди воспитателей детских садов таких 36 процентов. "Статистика, увы, тенденции к уменьшению не имеет" - отметила она. Почему у педагогов пропадает голос? Причин много - высокая нагрузка, стресс, заболевания, вредные привычки, отсутствие навыков техники речи и… шум. Представим картинку: за окном шумит ливень, в коридоре - ремонт, полкласса болтают. Как тут объяснять материал? Для того, чтобы вас услышали ученики, голос должен превысить шум, как минимум, на 10 дБ. А если речь идет о детях с нарушениями слуха, детях-мигрантах, то на 20 и более. На деле учитель вынужден повышать голос на 40-50 дБ. Голосовая нагрузка не должна быть больше 4 часов в день.

Общество Наука

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