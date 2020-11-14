Ученые: Чем выше голос - тем ниже должность

Возможности человеческого голоса безграничны. В Книге рекордов Гиннеса зафиксирован случай, когда на специальном соревновании 14-летняя школьница из Шотландии перекричала шум взлетающего Boeing. Пять секретов человеческого голоса раскрыла доктор педагогически наук, профессор кафедры логопедии МПГУ Ольга Орлова.

1. Только на первый взгляд кажется, что все малыши кричат одинаково. Различия в голосе у ребенка проявляются уже на третий день после его рождения.

2. Незамужние женщины говорят более высоким голосом, чем замужние. Это связывают с попыткой на подсознательном уровне привлечь к себе внимание.

3. Чем выше голос - тем ниже должность: женщин и мужчин с высоким голосом реже назначают на солидные должности. Но вот что интересно: женщины, которые работают в мужских коллективах, начинают неосознанно говорить более низким голосом.

4. У женщин в преклонном возрасте голос понижается, а у мужчин, наоборот, становится выше.

5. Нарушение голоса педагога влияет на успеваемость учеников.

По данным, которые привела в своей видеолекции доктор педагогический наук профессор Ольга Орлова, у 40-50 процентов педагогов есть нарушения голоса. Среди воспитателей детских садов таких 36 процентов. "Статистика, увы, тенденции к уменьшению не имеет" - отметила она. Почему у педагогов пропадает голос? Причин много - высокая нагрузка, стресс, заболевания, вредные привычки, отсутствие навыков техники речи и… шум. Представим картинку: за окном шумит ливень, в коридоре - ремонт, полкласса болтают. Как тут объяснять материал? Для того, чтобы вас услышали ученики, голос должен превысить шум, как минимум, на 10 дБ. А если речь идет о детях с нарушениями слуха, детях-мигрантах, то на 20 и более. На деле учитель вынужден повышать голос на 40-50 дБ. Голосовая нагрузка не должна быть больше 4 часов в день.