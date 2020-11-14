Ученые: Чем выше голос - тем ниже должность

1. Только на первый взгляд кажется, что все малыши кричат одинаково. Различия в голосе у ребенка проявляются уже на третий день после его рождения.
2. Незамужние женщины говорят более высоким голосом, чем замужние. Это связывают с попыткой на подсознательном уровне привлечь к себе внимание.
3. Чем выше голос - тем ниже должность: женщин и мужчин с высоким голосом реже назначают на солидные должности. Но вот что интересно: женщины, которые работают в мужских коллективах, начинают неосознанно говорить более низким голосом.
4. У женщин в преклонном возрасте голос понижается, а у мужчин, наоборот, становится выше.
5. Нарушение голоса педагога влияет на успеваемость учеников.
По данным, которые привела в своей видеолекции доктор педагогический наук профессор Ольга Орлова, у 40-50 процентов педагогов есть нарушения голоса. Среди воспитателей детских садов таких 36 процентов. "Статистика, увы, тенденции к уменьшению не имеет" - отметила она. Почему у педагогов пропадает голос? Причин много - высокая нагрузка, стресс, заболевания, вредные привычки, отсутствие навыков техники речи и… шум. Представим картинку: за окном шумит ливень, в коридоре - ремонт, полкласса болтают. Как тут объяснять материал? Для того, чтобы вас услышали ученики, голос должен превысить шум, как минимум, на 10 дБ. А если речь идет о детях с нарушениями слуха, детях-мигрантах, то на 20 и более. На деле учитель вынужден повышать голос на 40-50 дБ. Голосовая нагрузка не должна быть больше 4 часов в день.