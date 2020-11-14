Постановление правительства Удмуртской Республики от 11 ноября 2020 года № 546 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртской Республике за III квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Удмуртской Республики "О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике" Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике за III квартал 2020 года в расчете на душу населения - 10 470 рублей, для трудоспособного населения - 11 080 рублей, пенсионеров - 8 442 рубля, детей - 10 674 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Председатель Правительства Удмуртской Республики Я.В.Семенов







