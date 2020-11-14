В Германии возложили венки на могилы советских солдат

В субботу на советском мемориальном кладбище в городе Барут (земля Бранденбург) состоялась церемония возложения венков и цветов, приуроченная к Всенародному дню скорби.

Как сообщили в Минобороны РФ, в Баруте захоронены около 1280 солдат Красной армии, погибшие при ликвидации так называемого Хальбского котла. Ожесточенные бои там шли в рамках Берлинской наступательной операции. Уничтожение франкфуртско-губенской группировки вермахта стало важным шагом к окончательному разгрому фашистов на заключительном этапе Великой Отечественной войны.

В церемонии в Баруте участвовали сотрудники аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве России в ФРГ и члены представительства Минобороны РФ, которые занимаются организацией военно-мемориальной работы за рубежом. Память наших солдат также почтил мэр Барута Петер Илк, военнослужащие бундесвера, представители местных органов власти, политических партий и духовенства. На памятном митинге от руководства Народного Союза Германии по уходу за военными могилами выступил господин Брайтхаупт.