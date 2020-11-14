В Ливане с 14 ноября введен повторный карантин

Из-за роста числа заболевших COVID-19 власти Ливана вынуждены пойти на введение повторного карантина в стране - с 14 по 30 ноября. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Хасан Диаб, выступая в пятницу с обращением к гражданам.

По его словам, число заразившихся в стране достигло красной черты, не хватает коек в реанимационных отделениях. Он признал, что практиковавшийся с сентября властями зональной метод противодействия распространению коронавируса оказался малоэффективным. "Мы вынуждены объявить повсеместный карантин, чтобы защитить здоровье граждан и дать передышку системе здравоохранения", - цитирует ТАСС Диаба.

По данным и.о. главы МВД Мухаммеда Фахми, лишь 50% ливанцев поддерживают подобный шаг. Для остальных ограничительные меры неприемлемы и означают лишение средств к существованию. Фахми не исключил, что часть населения проигнорирует меры властей, и призвал к оказанию материальной помощи малоимущим семьям.

Отметим, что с 14 ноября в Ливане закрыты торговые комплексы, кафе, рестораны, спортзалы, музеи и кинотеатры. Школы и вузы перешли на дистанционное обучение. Вводится комендантский час с 17.00 до 05.00. По воскресеньям движение транспорта будет полностью запрещено.

По последним данным, всего в Ливане заболели 102,6 тысячи человек, скончались - 796.